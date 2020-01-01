На Волині жінка вирила руками на полі й вкрала у фермерського господарства декілька мішків картоплі
Сьогодні, 16:51
Жінку з Волині судили через те, що вкрала з поля фермерського господарства понад 300 кілограмів картоплі.
Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду.
Суд повідомляє, що 9 вересня цього року приблизно о 21 годині, перебуваючи на земельній ділянці, що в селі Козин Рожищенського району Волинської області, жінка викрала 314 з половиною кілограмів картоплі сорту «Беллароза».
Поле, на якому жінка здійснила крадіжку належить фермерському господарству «Еко Тур». Жінка рила картоплю руками й складала у мішки.
Згідно з інформацією суду, своїми діями вона спричинила фермерському господарству «Еко Тур» майнової шкоди на суму 3549,50 грн., з розрахунку вартості 1 кілограм картоплі за 11 гривень.
Зрештою, суд вирішив визнати жінку винною та покарати її 120 годинами громадських робіт.
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Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду.
Суд повідомляє, що 9 вересня цього року приблизно о 21 годині, перебуваючи на земельній ділянці, що в селі Козин Рожищенського району Волинської області, жінка викрала 314 з половиною кілограмів картоплі сорту «Беллароза».
Поле, на якому жінка здійснила крадіжку належить фермерському господарству «Еко Тур». Жінка рила картоплю руками й складала у мішки.
Згідно з інформацією суду, своїми діями вона спричинила фермерському господарству «Еко Тур» майнової шкоди на суму 3549,50 грн., з розрахунку вартості 1 кілограм картоплі за 11 гривень.
Зрештою, суд вирішив визнати жінку винною та покарати її 120 годинами громадських робіт.
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