На Волині жінка вирила руками на полі й вкрала у фермерського господарства декілька мішків картоплі

Жінку з Волині судили через те, що вкрала з поля фермерського господарства понад 300 кілограмів картоплі.Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду.Суд повідомляє, що 9 вересня цього року приблизно о 21 годині, перебуваючи на земельній ділянці, що в селі Козин Рожищенського району Волинської області, жінка викрала 314 з половиною кілограмів картоплі сорту «Беллароза».Поле, на якому жінка здійснила крадіжку належить фермерському господарству «Еко Тур». Жінка рила картоплю руками й складала у мішки.Згідно з інформацією суду, своїми діями вона спричинила фермерському господарству «Еко Тур» майнової шкоди на суму 3549,50 грн., з розрахунку вартості 1 кілограм картоплі за 11 гривень.Зрештою, суд вирішив визнати жінку винною та покарати її 120 годинами громадських робіт.