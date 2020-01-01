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Від завтра у Луцьку на маршруті №15 курсуватимуть нові тролейбуси

Від завтра у Луцьку на маршруті №15 курсуватимуть нові тролейбуси
У Луцьку на маршрути №15 вийдуть 2 нових сучасних тролейбуси.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.

Він зауважує, що нові тролейбуси обладнані ходовою системою виробництва Німеччини, потужною кліматичною системою, USB-зарядками, комфортним м'яким салоном, системою відеоспостереження. Також вони пристосовані для потреб людей з інвалідністю та оснащені усіма системами для безготівкової оплати проїзду.

Крім того, в тролейбусах встановлений новий асинхронний двигун, який у порівннянні з двигунами старого зразка на 30% економніший.
Від завтра у Луцьку на маршруті №15 курсуватимуть нові тролейбуси
Від завтра у Луцьку на маршруті №15 курсуватимуть нові тролейбуси
Від завтра у Луцьку на маршруті №15 курсуватимуть нові тролейбуси

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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Коментарі 3
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І на них буде написано: "За майбтнє Коломойського"
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польський консул буде в захваті: то зустрічає старих рогатих "земляків", то нових з дизайном в кольорах польського прапора..
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А їх будуть мити в депо після рейсів?
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