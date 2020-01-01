Від завтра у Луцьку на маршруті №15 курсуватимуть нові тролейбуси
Сьогодні, 14:08
У Луцьку на маршрути №15 вийдуть 2 нових сучасних тролейбуси.
Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
Він зауважує, що нові тролейбуси обладнані ходовою системою виробництва Німеччини, потужною кліматичною системою, USB-зарядками, комфортним м'яким салоном, системою відеоспостереження. Також вони пристосовані для потреб людей з інвалідністю та оснащені усіма системами для безготівкової оплати проїзду.
Крім того, в тролейбусах встановлений новий асинхронний двигун, який у порівннянні з двигунами старого зразка на 30% економніший.
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Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
Він зауважує, що нові тролейбуси обладнані ходовою системою виробництва Німеччини, потужною кліматичною системою, USB-зарядками, комфортним м'яким салоном, системою відеоспостереження. Також вони пристосовані для потреб людей з інвалідністю та оснащені усіма системами для безготівкової оплати проїзду.
Крім того, в тролейбусах встановлений новий асинхронний двигун, який у порівннянні з двигунами старого зразка на 30% економніший.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
І на них буде написано: "За майбтнє Коломойського"
польський консул буде в захваті: то зустрічає старих рогатих "земляків", то нових з дизайном в кольорах польського прапора..
А їх будуть мити в депо після рейсів?
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