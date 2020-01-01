Від завтра у Луцьку на маршруті №15 курсуватимуть нові тролейбуси

У Луцьку на маршрути №15 вийдуть 2 нових сучасних тролейбуси.Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив радник мера ЛуцькаВін зауважує, що нові тролейбуси обладнані ходовою системою виробництва Німеччини, потужною кліматичною системою, USB-зарядками, комфортним м'яким салоном, системою відеоспостереження. Також вони пристосовані для потреб людей з інвалідністю та оснащені усіма системами для безготівкової оплати проїзду.Крім того, в тролейбусах встановлений новий асинхронний двигун, який у порівннянні з двигунами старого зразка на 30% економніший.