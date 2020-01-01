Не побачив червоний сигнал світлофору: на Волині хлопець за кермом легковика протаранив маршрутку





Сьогодні, близько 6 години ранку, ковельські патрульні отримали виклик про ДТП на перехресті вулиць Варшавська та Володимирська, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили Volkswagen Passat, яким керував 19-річний хлопець та транспортний засіб БАЗ А079.23, водія якого шпиталізували до лікарні.



Водій Volkswagen пояснив патрульним, що не помітив червоний сигнал світлофору і внаслідок цього відбулося зіткнення обох транспортних засобів.



На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сталась аварія за участі легковика і маршрутки.Сьогодні, близько 6 години ранку, ковельські патрульні отримали виклик про ДТП на перехресті вулиць Варшавська та Володимирська, - інформує патрульна поліція Волинської області.Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили Volkswagen Passat, яким керував 19-річний хлопець та транспортний засіб БАЗ А079.23, водія якого шпиталізували до лікарні.Водій Volkswagen пояснив патрульним, що не помітив червоний сигнал світлофору і внаслідок цього відбулося зіткнення обох транспортних засобів.На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.

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