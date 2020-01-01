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Не побачив червоний сигнал світлофору: на Волині хлопець за кермом легковика протаранив маршрутку

Не побачив червоний сигнал світлофору: на Волині хлопець за кермом легковика протаранив маршрутку
У Ковелі сталась аварія за участі легковика і маршрутки.

Сьогодні, близько 6 години ранку, ковельські патрульні отримали виклик про ДТП на перехресті вулиць Варшавська та Володимирська, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили Volkswagen Passat, яким керував 19-річний хлопець та транспортний засіб БАЗ А079.23, водія якого шпиталізували до лікарні.

Водій Volkswagen пояснив патрульним, що не помітив червоний сигнал світлофору і внаслідок цього відбулося зіткнення обох транспортних засобів.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.


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Теги: аварія, Ковель
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