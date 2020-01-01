На Волині жінок безкоштовно обстежуватимуть для виявлення візуальних форм раку

У нас є обладнання для того, аби провести обстеження жінкам не у лікарні, а також є можливості потім дослідити і отримати результат вже на місці, у лабораторії, тобто виходить повний цикл кваліфікованого огляду.

Благодійна організація «Фонд боротьби з раком» та Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства підписали меморандум про співпрацю. Об’єднавши свої зусилля, вони будуть проводити безкоштовні комплексні обстеження для виявлення ранніх стадій онкозахворювань у жінок області.Документ підписали у середу, 21 жовтня. Тож вже скоро планують здійснити перший спільний виїзд для обстеження волинянок.Головна мета проекту – знизити рівень смертності у жінок від раку шийки матки та молочних залоз. Особливу увагу приділятимуть віддаленим куточкам області, де отримати якісне медичне обстеження доволі складно.Директорка медичного об’єднаннявирішила допомогти проекту, який благодійницязапустила ще декілька років тому. Щоправда, не так масштабно, як хотілося б, адже благодійний фонд має у своєму розпорядженні лише одного фахівця. Натомість у співпраці із медичним об’єднанням жінки отримуватимуть комплексну перевірку.«У нас вже була попередня зустріч, ми обговорили план дій і думаємо, що вже зовсім скоро зробимо перший виїзд», – зазначає Марія Адамчук-Коротицька.Фонд забезпечуватиме усі витратні матеріали, лікарня ж допомагатиме фахівцями.«Будемо домовлятися з районами, збирати людей. Як показує практика, щоразу на обстеження приходять приблизно тридцять жінок, більшу кількість складно за один день обстежити», – розповідає керівниця благодійного фонду.Ірина Горавська каже, що Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства має можливість забезпечити проект усіма необхідними медичними матеріалами, апаратурою і фахівцями, зокрема жінок обстежуватимуть сучасним цифровим кольпоскопом, за допомогою якого можна виявити рак на ранніх стадіях. Цей апарат – ніби мікроскоп, призначений для перегляду в реальному режимі кольорового зображення зони, що досліджується.Пояснили, що без кольпоскопії просто «на око» лікареві складно діагностувати ранню стадію раку шийки матки, адже лише запущені випадки видно візуально.Завідувачка консультативно-діагностичного відділеннярозповіла, що до оперативної бригади медиків, які їздитимуть районами, планують залучити лікаря-гінеколога, мамолога та фахівця функціональної діагностики. У жінок під час перевірки робитимуть забір аналізів, у першу чергу на наявність ракових клітин, а потім зразки будуть транспортувати у лабораторію медичного центру.У разі підозри на хворобу пацієнткам роблять прицільне обстеження – біопсію, коли медик бере уражені клітини на аналіз, остаточний висновок можна робити лише після отримання результатів.«Відповідно, у нас із кожним пацієнтом буде контакт, коли ми отримаємо результати, то вже будемо зв’язуватися із жінками і спілкуватися з ними, можливо згодом їм доведеться приїхати до нас і вже вирішувати питання тут», – каже Надія Щурук.Виїзди бригади медиків у населені пункти Волині обіцяють анонсувати на офіційній сторінці «Фонду боротьби з раком» та у ЗМІ.