На Волині жінок безкоштовно обстежуватимуть для виявлення візуальних форм раку
Сьогодні, 17:07
Благодійна організація «Фонд боротьби з раком» та Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства підписали меморандум про співпрацю. Об’єднавши свої зусилля, вони будуть проводити безкоштовні комплексні обстеження для виявлення ранніх стадій онкозахворювань у жінок області.
Документ підписали у середу, 21 жовтня. Тож вже скоро планують здійснити перший спільний виїзд для обстеження волинянок.
Головна мета проекту – знизити рівень смертності у жінок від раку шийки матки та молочних залоз. Особливу увагу приділятимуть віддаленим куточкам області, де отримати якісне медичне обстеження доволі складно.
Від фонду – розхідні матеріали, від лікарні – фахівці
Директорка медичного об’єднання Ірина Горавська вирішила допомогти проекту, який благодійниця Марія Адамчук-Коротицька запустила ще декілька років тому. Щоправда, не так масштабно, як хотілося б, адже благодійний фонд має у своєму розпорядженні лише одного фахівця. Натомість у співпраці із медичним об’єднанням жінки отримуватимуть комплексну перевірку.
«У нас вже була попередня зустріч, ми обговорили план дій і думаємо, що вже зовсім скоро зробимо перший виїзд», – зазначає Марія Адамчук-Коротицька.
Фонд забезпечуватиме усі витратні матеріали, лікарня ж допомагатиме фахівцями.
«Будемо домовлятися з районами, збирати людей. Як показує практика, щоразу на обстеження приходять приблизно тридцять жінок, більшу кількість складно за один день обстежити», – розповідає керівниця благодійного фонду.
Ірина Горавська каже, що Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства має можливість забезпечити проект усіма необхідними медичними матеріалами, апаратурою і фахівцями, зокрема жінок обстежуватимуть сучасним цифровим кольпоскопом, за допомогою якого можна виявити рак на ранніх стадіях. Цей апарат – ніби мікроскоп, призначений для перегляду в реальному режимі кольорового зображення зони, що досліджується.
Пояснили, що без кольпоскопії просто «на око» лікареві складно діагностувати ранню стадію раку шийки матки, адже лише запущені випадки видно візуально.
Завідувачка консультативно-діагностичного відділення Надія Щурук розповіла, що до оперативної бригади медиків, які їздитимуть районами, планують залучити лікаря-гінеколога, мамолога та фахівця функціональної діагностики. У жінок під час перевірки робитимуть забір аналізів, у першу чергу на наявність ракових клітин, а потім зразки будуть транспортувати у лабораторію медичного центру.
У разі підозри на хворобу пацієнткам роблять прицільне обстеження – біопсію, коли медик бере уражені клітини на аналіз, остаточний висновок можна робити лише після отримання результатів.
«Відповідно, у нас із кожним пацієнтом буде контакт, коли ми отримаємо результати, то вже будемо зв’язуватися із жінками і спілкуватися з ними, можливо згодом їм доведеться приїхати до нас і вже вирішувати питання тут», – каже Надія Щурук.
Виїзди бригади медиків у населені пункти Волині обіцяють анонсувати на офіційній сторінці «Фонду боротьби з раком» та у ЗМІ.
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Документ підписали у середу, 21 жовтня. Тож вже скоро планують здійснити перший спільний виїзд для обстеження волинянок.
Головна мета проекту – знизити рівень смертності у жінок від раку шийки матки та молочних залоз. Особливу увагу приділятимуть віддаленим куточкам області, де отримати якісне медичне обстеження доволі складно.
Від фонду – розхідні матеріали, від лікарні – фахівці
Директорка медичного об’єднання Ірина Горавська вирішила допомогти проекту, який благодійниця Марія Адамчук-Коротицька запустила ще декілька років тому. Щоправда, не так масштабно, як хотілося б, адже благодійний фонд має у своєму розпорядженні лише одного фахівця. Натомість у співпраці із медичним об’єднанням жінки отримуватимуть комплексну перевірку.
«У нас вже була попередня зустріч, ми обговорили план дій і думаємо, що вже зовсім скоро зробимо перший виїзд», – зазначає Марія Адамчук-Коротицька.
Фонд забезпечуватиме усі витратні матеріали, лікарня ж допомагатиме фахівцями.
«Будемо домовлятися з районами, збирати людей. Як показує практика, щоразу на обстеження приходять приблизно тридцять жінок, більшу кількість складно за один день обстежити», – розповідає керівниця благодійного фонду.
Ірина Горавська каже, що Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства має можливість забезпечити проект усіма необхідними медичними матеріалами, апаратурою і фахівцями, зокрема жінок обстежуватимуть сучасним цифровим кольпоскопом, за допомогою якого можна виявити рак на ранніх стадіях. Цей апарат – ніби мікроскоп, призначений для перегляду в реальному режимі кольорового зображення зони, що досліджується.
Пояснили, що без кольпоскопії просто «на око» лікареві складно діагностувати ранню стадію раку шийки матки, адже лише запущені випадки видно візуально.
У нас є обладнання для того, аби провести обстеження жінкам не у лікарні, а також є можливості потім дослідити і отримати результат вже на місці, у лабораторії, тобто виходить повний цикл кваліфікованого огляду.
Завідувачка консультативно-діагностичного відділення Надія Щурук розповіла, що до оперативної бригади медиків, які їздитимуть районами, планують залучити лікаря-гінеколога, мамолога та фахівця функціональної діагностики. У жінок під час перевірки робитимуть забір аналізів, у першу чергу на наявність ракових клітин, а потім зразки будуть транспортувати у лабораторію медичного центру.
У разі підозри на хворобу пацієнткам роблять прицільне обстеження – біопсію, коли медик бере уражені клітини на аналіз, остаточний висновок можна робити лише після отримання результатів.
«Відповідно, у нас із кожним пацієнтом буде контакт, коли ми отримаємо результати, то вже будемо зв’язуватися із жінками і спілкуватися з ними, можливо згодом їм доведеться приїхати до нас і вже вирішувати питання тут», – каже Надія Щурук.
Виїзди бригади медиків у населені пункти Волині обіцяють анонсувати на офіційній сторінці «Фонду боротьби з раком» та у ЗМІ.
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