вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Небайдужі волиняни розчистили машиною-амфібією річку від заростей. ФОТО

Небайдужі волиняни розчистили машиною-амфібією річку від заростей. ФОТО
Від понеділка машина-амфібія національного природного парку «Прип’ять-Стохід» розчищає водойму від покладів ряски та болотної рослинності.

Організували ці роботи більше двадцяти активістів громади села Цир, котрі є рибалками та вболівають за свою річку, інформує Любешівська газета "Нове життя".

Через замулення вона перетворюється на болото, має слабку пропускну здатність води, розповів один із організаторів Роман Хрупчик. Тож звернулися до директора парку Олександра Сащука і він не відмовив у наданні труксора. От тільки мали забезпечити агрегат пальним. Роман Хрупчик каже, скинулися коштами і придбали 200 л солярки. Він, Микола Купрійчик, Сергій Хрупчик та Василь Данилик в окремих місцях мусили вирубувати лозу, аби машина-амфібія могла проїхати по р. Цир і розчистити її.

Активісти планують провести розчистку річки аж до місця, де вона впадає в р. Прип’ять. А це – близько 5 км.

Небайдужі волиняни розчистили машиною-амфібією річку від заростей. ФОТО
Небайдужі волиняни розчистили машиною-амфібією річку від заростей. ФОТО
Небайдужі волиняни розчистили машиною-амфібією річку від заростей. ФОТО
Небайдужі волиняни розчистили машиною-амфібією річку від заростей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешівський район, річка, машина-амфібія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На кисень для хворих на коронавірус, яких лікуватимуть у пологовому, дали 1,5 мільйона
Сьогодні, 16:35
У Луцьку знову запрацює фермерський ярмарок, який нещодавно закрили
Сьогодні, 16:27
Небайдужі волиняни розчистили машиною-амфібією річку від заростей. ФОТО
Сьогодні, 16:19
У Луцьку на Вишкові – аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Не побачив червоний сигнал світлофору: на Волині хлопець за кермом легковика протаранив маршрутку
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
Вилізла на дах і чекала рятувальників: у Харкові дівчина на Kia злетіла у річку. ВІДЕО Вилізла на дах і чекала рятувальників: у Харкові дівчина на Kia злетіла у річку. ВІДЕО
20 жовтень, 22:51
На Волині через спалах коронавірусу закрили ліцей На Волині через спалах коронавірусу закрили ліцей
16 жовтень, 13:30
У районі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО У районі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО
15 жовтень, 20:55
У Луцьку рекламуватимуть Стир У Луцьку рекламуватимуть Стир
13 жовтень, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині жінка вирила руками на полі й вкрала у фермерського господарства декілька мішків картоплі
Сьогодні, 16:51
 0
У «Луцьктеплі» повідомили, коли увімкнуть опалення для усіх житлових будинків міста
Сьогодні, 16:48
 0
На кисень для хворих на коронавірус, яких лікуватимуть у пологовому, дали 1,5 мільйона
Сьогодні, 16:35
 0
У Луцьку знову запрацює фермерський ярмарок, який нещодавно закрили
Сьогодні, 16:27
 0
Небайдужі волиняни розчистили машиною-амфібією річку від заростей. ФОТО
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8