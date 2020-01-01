Небайдужі волиняни розчистили машиною-амфібією річку від заростей. ФОТО





Організували ці роботи більше двадцяти активістів громади села Цир, котрі є рибалками та вболівають за свою річку,



Через замулення вона перетворюється на болото, має слабку пропускну здатність води, розповів один із організаторів Роман Хрупчик. Тож звернулися до директора парку Олександра Сащука і він не відмовив у наданні труксора. От тільки мали забезпечити агрегат пальним. Роман Хрупчик каже, скинулися коштами і придбали 200 л солярки. Він, Микола Купрійчик, Сергій Хрупчик та Василь Данилик в окремих місцях мусили вирубувати лозу, аби машина-амфібія могла проїхати по р. Цир і розчистити її.



Активісти планують провести розчистку річки аж до місця, де вона впадає в р. Прип’ять. А це – близько 5 км.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від понеділка машина-амфібія національного природного парку «Прип’ять-Стохід» розчищає водойму від покладів ряски та болотної рослинності.Організували ці роботи більше двадцяти активістів громади села Цир, котрі є рибалками та вболівають за свою річку, інформує Любешівська газета "Нове життя".Через замулення вона перетворюється на болото, має слабку пропускну здатність води, розповів один із організаторів. Тож звернулися до директора паркуі він не відмовив у наданні труксора. От тільки мали забезпечити агрегат пальним. Роман Хрупчик каже, скинулися коштами і придбали 200 л солярки. Він, Микола Купрійчик, Сергій Хрупчик та Василь Данилик в окремих місцях мусили вирубувати лозу, аби машина-амфібія могла проїхати по р. Цир і розчистити її.Активісти планують провести розчистку річки аж до місця, де вона впадає в р. Прип’ять. А це – близько 5 км.

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