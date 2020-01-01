вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині посеред дороги перекинулась фура зі щебенем

На Волині посеред дороги перекинулась фура зі щебенем
На трасі Київ-Ковель-Ягодин вантажівка перекинулась і перегородила дорогу.

Аварія трапилася у середу, 21 жовтня.

Як зазначили ІА "Конкурент" у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Renault Premium 450 DXI, який перевозив щебінь, не впорався з керуванням та не впевнився в безпечності швидкості. Внаслідок цього він скоїв з'їзд на узбіччя, а автомобіль перекинувся на проїжджу частину. Водія шпиталізували до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фура, Волинь, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині посеред дороги перекинулась фура зі щебенем
Сьогодні, 19:40
«Волинь» перемогла «Альянс» і наздогнала трійку лідерів
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 22 жовтня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У «Сервіс-маркеті» розказали, від чого ламаються мультиварки *
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
На Волині ВАЗ зіткнувся з підводою: постраждав 23-річний хлопець На Волині ВАЗ зіткнувся з підводою: постраждав 23-річний хлопець
Сьогодні, 09:25
На Волині ВАЗ зіткнувся із грейдером: постраждало троє людей. ФОТО На Волині ВАЗ зіткнувся із грейдером: постраждало троє людей. ФОТО
09 жовтень, 11:30
На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації
29 вересень, 11:21
На Волині автомобіль влетів у дерево: водій розбився на смерть На Волині автомобіль влетів у дерево: водій розбився на смерть
21 вересень, 09:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині посеред дороги перекинулась фура зі щебенем
Сьогодні, 19:40
 0
«Волинь» перемогла «Альянс» і наздогнала трійку лідерів
Сьогодні, 19:17
 0
Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 22 жовтня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
У «Сервіс-маркеті» розказали, від чого ламаються мультиварки *
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8