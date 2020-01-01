На Волині посеред дороги перекинулась фура зі щебенем





Аварія трапилася у середу, 21 жовтня.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Ковель-Ягодин вантажівка перекинулась і перегородила дорогу.Аварія трапилася у середу, 21 жовтня.Як зазначили ІА "Конкурент" у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Renault Premium 450 DXI, який перевозив щебінь, не впорався з керуванням та не впевнився в безпечності швидкості. Внаслідок цього він скоїв з'їзд на узбіччя, а автомобіль перекинувся на проїжджу частину. Водія шпиталізували до лікарні.

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