На Волині посеред дороги перекинулась фура зі щебенем
Сьогодні, 19:40
На трасі Київ-Ковель-Ягодин вантажівка перекинулась і перегородила дорогу.
Аварія трапилася у середу, 21 жовтня.
Як зазначили ІА "Конкурент" у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Renault Premium 450 DXI, який перевозив щебінь, не впорався з керуванням та не впевнився в безпечності швидкості. Внаслідок цього він скоїв з'їзд на узбіччя, а автомобіль перекинувся на проїжджу частину. Водія шпиталізували до лікарні.
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Аварія трапилася у середу, 21 жовтня.
Як зазначили ІА "Конкурент" у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Renault Premium 450 DXI, який перевозив щебінь, не впорався з керуванням та не впевнився в безпечності швидкості. Внаслідок цього він скоїв з'їзд на узбіччя, а автомобіль перекинувся на проїжджу частину. Водія шпиталізували до лікарні.
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