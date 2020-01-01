У «Луцьктеплі» повідомили, коли увімкнуть опалення для усіх житлових будинків міста





Про це



Переважна більшість будинків – близько 94% житлового фонду – отримали опалення 20 жовтня, однак через численні витоки на мережах, які виникли під час підвищення температури та тиску в трубопроводах із початком опалювального сезону, близько 50 житлових будинків залишаються без опалення.



Зокрема, через пориви на вул. Лесі Українки без опалення залишаються будинки на вул. Лесі Українки, 23, 30, 32, 34, вул. П’ятницька Гірка, 11.



У зв’язку із поривами на просп. Волі тимчасово без опалення будинки просп. Волі, 10, 12, 14, 22, 29, 31, 33, 35, вул. Лугова, 2, вул. Коперника, 27, вул. Світла, 9, вул. Глушець, 39. Без опалення через внутрішньобудинкові проблеми й будинок на просп. Волі, 68.



Також у центральній частині міста у зв’язку із виявленням витоків на теплових мережах без опалення залишаються будинки на вул. Сенаторки Левчанівської, 1, 2, 3, 4, 5, вул. Словацького, 12, а через витік на внутрішніх мережах будинку – вул. Винниченка, 21.



На просп. Перемоги через порив на трубопроводах централізованого опалення без послуги залишаються будинки № 20, 22, 24, 26.



У Завокзальному районі Луцька через витоки на мережах без опалення залишаються будинки на просп. Соборності, 8, 10, 28, вул. Кравчука, 7, 12, вул. Воїнів-Афганців, 1, вул. Писаревського, 9, 11, вул. Конякіна, 21, а через витік на внутрішньобудинкових мережах – просп. Молоді, 14 й один під’їзд будинку на просп. Відродження, 30.



В мікрорайоні ЛПЗ послуга з централізованого опалення через витоки на мережах тимчасово відсутня в будинках на вул. Мамсурова, 2, 4, 6, та Боженка, 41-а, а на вул. Грабовського, 9 послуга тимчасово відсутня у зв’язку із влаштуванням ІТП. З цієї ж причини послуга тимчасово відсутня в будинку на вул. Ковельська, 6.



Також через порив на тепловій мережі опалення тимчасово відсутнє на вул. Метельницького, 4-6, вул. Потебні, 58, 58-а, 52, 52-в, вул. Черняховського, 1, вул. Даньшина, 1. Через порив у будинку – вул. Привокзальна, 13.



Відновлення послуги з централізованого теплопостачання – в міру усунення витоків на теплових мережах. Крайні терміни для завершення робіт – 28 жовтня.

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