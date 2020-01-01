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Молодіжні склади «Волині» поступилися суперникам

Молодіжні склади «Волині» поступилися суперникам
Молодіжні склади «Волині» зіграли матчі чергового туру Еліт-ліги ДЮФЛУ.

Про це йдеться на сайті ФК "Волинь".

У восьмому турі Еліт-ліги дві наші команди вирушили на виїзд до Львова, де грали проти ровесників з «Карпат». «Волинь» U-15 Миколи Кльоца, на жаль, розгромно поступилася «зелено-білим» – 0:4. Краще вийшло у «Волині» U-17: підопічні Олександра Неделюка протягом всього матчу створювали чимало гольових моментів та навіть тричі забили – двічі відзначився Олександр Шевчук і ще один гол забив Арсен Лукашук, однак наша команда все ж поступилася – 3:4.

Дуже сильний перший тайм в домашньому протистоянні проти «МФА Мукачево» видала «Волинь» U-16. Утім, замість того, щоб піти на перерву з перевагою, підопічні Олександра Антонюка пропустили гол після власної помилки в захисті. В другому таймі гості також більш вдало розпорядилися своїми гольовими можливостями та достойно відповіли на гол нашого Романа Ковалюка, вигравши 1:3. Утім, без перемог волиняни не залишилися. Підопічні Олег Федюкова з «Волині» U-14 здобули розгромну «вікторію» над закарпатськими суперниками, а дубль Мирослава Чепеля та голи Євгена Зелінського і Владислава Цимбалістого сформували приємний для юних «Хрестоносців» рахунок – 4:0.

В наступному турі 24 жовтня наші команди міняються місцями – «Волинь» U-16 та «Волинь» U-14 поїдуть в гості до «Карпат», а інші вікові групи прийматимуть «МФА».

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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