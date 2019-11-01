У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО





Сьогодні, 21 жовтня 2020 року, там відкрито нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини, –



Участь у відкритті новозбудованої амбулаторії взяли заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко, народний депутат України Ірина Констанкевич та представники районної влади.



«Відкриття амбулаторії – довгоочікувана та важлива подія для кожного мешканця вашої громади. Щиро дякую усім, хто причетний до будівництва сучасного медичного закладу, – звернувся до присутніх заступник голови ОДА. – Бажаю мешканцям села та медичним працівникам амбулаторії здоров’я, довголіття та Божого благословення. Приходьте в амбулаторію тільки за довідками про відмінний стан здоров’я».







З метою надання пацієнтам якісних послуг первинної медико-санітарної допомоги амбулаторію забезпечено сучасним медичним обладнанням. У новому просторому та сучасному приміщенні працюватиме один сімейний лікар та дві медичних сестри, які обслуговуватимуть жителів Седлища та навколишніх сіл.



Об’єкт споруджувався коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Загалом на будівництво амбулаторії витратили понад 5 мільйонів гривень із державного та місцевих бюджетів.







Загальна площа амбулаторії 190 кв метрів. Там працюватиме пункт щеплень, фізіотерапевтичний та процедурний кабінети, кабінет сімейного лікаря. Має амбулаторія і власний автомобіль швидкої допомоги.



Варто наголосити, що під час будівництва враховані потреби маломобільних груп населення, які матимуть можливість безперешкодно потрапити на прийом до сімейного лікаря.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від завтра мешканці села Седлище Любешівського району мають змогу отримувати якісні медичні послуги в амбулаторії європейського зразка.Сьогодні, 21 жовтня 2020 року, там відкрито нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини, – повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.Участь у відкритті новозбудованої амбулаторії взяли заступник голови облдержадміністрації, народний депутат України Іта представники районної влади.«Відкриття амбулаторії – довгоочікувана та важлива подія для кожного мешканця вашої громади. Щиро дякую усім, хто причетний до будівництва сучасного медичного закладу, – звернувся до присутніх заступник голови ОДА. – Бажаю мешканцям села та медичним працівникам амбулаторії здоров’я, довголіття та Божого благословення. Приходьте в амбулаторію тільки за довідками про відмінний стан здоров’я».З метою надання пацієнтам якісних послуг первинної медико-санітарної допомоги амбулаторію забезпечено сучасним медичним обладнанням. У новому просторому та сучасному приміщенні працюватиме один сімейний лікар та дві медичних сестри, які обслуговуватимуть жителів Седлища та навколишніх сіл.Об’єкт споруджувався коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Загалом на будівництво амбулаторії витратили понад 5 мільйонів гривень із державного та місцевих бюджетів.Загальна площа амбулаторії 190 кв метрів. Там працюватиме пункт щеплень, фізіотерапевтичний та процедурний кабінети, кабінет сімейного лікаря. Має амбулаторія і власний автомобіль швидкої допомоги.Варто наголосити, що під час будівництва враховані потреби маломобільних груп населення, які матимуть можливість безперешкодно потрапити на прийом до сімейного лікаря.

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