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У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО

У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
Від завтра мешканці села Седлище Любешівського району мають змогу отримувати якісні медичні послуги в амбулаторії європейського зразка.

Сьогодні, 21 жовтня 2020 року, там відкрито нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини, – повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook.

Участь у відкритті новозбудованої амбулаторії взяли заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко, народний депутат України Ірина Констанкевич та представники районної влади.

«Відкриття амбулаторії – довгоочікувана та важлива подія для кожного мешканця вашої громади. Щиро дякую усім, хто причетний до будівництва сучасного медичного закладу, – звернувся до присутніх заступник голови ОДА. – Бажаю мешканцям села та медичним працівникам амбулаторії здоров’я, довголіття та Божого благословення. Приходьте в амбулаторію тільки за довідками про відмінний стан здоров’я».

У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО


З метою надання пацієнтам якісних послуг первинної медико-санітарної допомоги амбулаторію забезпечено сучасним медичним обладнанням. У новому просторому та сучасному приміщенні працюватиме один сімейний лікар та дві медичних сестри, які обслуговуватимуть жителів Седлища та навколишніх сіл.

Об’єкт споруджувався коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Загалом на будівництво амбулаторії витратили понад 5 мільйонів гривень із державного та місцевих бюджетів.

У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО


Загальна площа амбулаторії 190 кв метрів. Там працюватиме пункт щеплень, фізіотерапевтичний та процедурний кабінети, кабінет сімейного лікаря. Має амбулаторія і власний автомобіль швидкої допомоги.

Варто наголосити, що під час будівництва враховані потреби маломобільних груп населення, які матимуть можливість безперешкодно потрапити на прийом до сімейного лікаря.

У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО
У Любешівському районі відкрили уже третю сучасну амбулаторію. ФОТО




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Теги: Амбулаторія, Волинь, Седлище, Любешівський район, медицина, здоров'я
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