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За викрадення велосипеда волинянин може сісти у тюрму на 5 років

За викрадення велосипеда волинянин може сісти у тюрму на 5 років
Вранці 21 жовтня до поліцейських звернулася жителька Шацька та повідомила, що по вулиці 50 років Перемоги зник її гірський велосипед.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Шацького відділення поліції. Правоохоронці з’ясували, що жінка залишила велосипед у металевій конструкції, спорудженій для стоянки велосипедів, поруч із торговим закладом. Поліцейські одразу розпочали пошуки зловмисника та викраденого транспортного засобу.

Завдяки проведеним оперативним заходам та за допомогою камер зовнішнього відеоспостереження, облаштованих у Шацьку, протягом декількох годин поліцейським вдалося встановити особу зловмисника та вилучити викрадений велосипед. Правопорушник – 38-річний місцевий мешканець. Велосипед вилучили та повернуть законній власниці.

За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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Теги: крадіжка, Шацький район, поліція
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