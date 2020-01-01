За викрадення велосипеда волинянин може сісти у тюрму на 5 років
Сьогодні, 17:30
Вранці 21 жовтня до поліцейських звернулася жителька Шацька та повідомила, що по вулиці 50 років Перемоги зник її гірський велосипед.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Шацького відділення поліції. Правоохоронці з’ясували, що жінка залишила велосипед у металевій конструкції, спорудженій для стоянки велосипедів, поруч із торговим закладом. Поліцейські одразу розпочали пошуки зловмисника та викраденого транспортного засобу.
Завдяки проведеним оперативним заходам та за допомогою камер зовнішнього відеоспостереження, облаштованих у Шацьку, протягом декількох годин поліцейським вдалося встановити особу зловмисника та вилучити викрадений велосипед. Правопорушник – 38-річний місцевий мешканець. Велосипед вилучили та повернуть законній власниці.
За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Шацького відділення поліції. Правоохоронці з’ясували, що жінка залишила велосипед у металевій конструкції, спорудженій для стоянки велосипедів, поруч із торговим закладом. Поліцейські одразу розпочали пошуки зловмисника та викраденого транспортного засобу.
Завдяки проведеним оперативним заходам та за допомогою камер зовнішнього відеоспостереження, облаштованих у Шацьку, протягом декількох годин поліцейським вдалося встановити особу зловмисника та вилучити викрадений велосипед. Правопорушник – 38-річний місцевий мешканець. Велосипед вилучили та повернуть законній власниці.
За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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За викрадення велосипеда волинянин може сісти у тюрму на 5 років
Сьогодні, 17:30