За викрадення велосипеда волинянин може сісти у тюрму на 5 років

Вранці 21 жовтня до поліцейських звернулася жителька Шацька та повідомила, що по вулиці 50 років Перемоги зник її гірський велосипед.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.На місце виїхала слідчо-оперативна група Шацького відділення поліції. Правоохоронці з’ясували, що жінка залишила велосипед у металевій конструкції, спорудженій для стоянки велосипедів, поруч із торговим закладом. Поліцейські одразу розпочали пошуки зловмисника та викраденого транспортного засобу.Завдяки проведеним оперативним заходам та за допомогою камер зовнішнього відеоспостереження, облаштованих у Шацьку, протягом декількох годин поліцейським вдалося встановити особу зловмисника та вилучити викрадений велосипед. Правопорушник – 38-річний місцевий мешканець. Велосипед вилучили та повернуть законній власниці.За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.