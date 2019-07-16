Зірці серіалу «Кадети» заборонили в`їзд в Україну





Заборона на в’їзд Корчевнікову діятиме до жовтня 2023 року. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає



"Цьому громадянину Росії заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - сказав Демченко.



Сьогодні стало відомо, що Корчевніков знову перебуває у Києві. Пропагандист оприлюднив фото з Києва та ще одне з гелікоптера.



Відповідаючи на питання, як Корчевніков потрапив в Україну, Демченко пояснив, що на момент перетину росіянином державного кордону України доручень правоохоронних органів щодо заборони в'їзду в Україну чи інформації про відвідування окупованого півострову Державній прикордонній службі не надходило.



Після розголосу в медіа прикордонники провели додаткову перевірку щодо порушення українського законодавства і за її результатами винесли Корчевникову заборону на в'їзд в Україну.



Хто такий Борис Корчевніков



Корчевніков відомий активною підтримкою РПЦ і політики Володимира Путіна. Раніше він вів передачу на російському ТБ і називав Крим "російським", а війну на Донбасі "громадянською, яку почала влада Києва".



Корчевніков в Україні: що було раніше



У жовтні минулого року Корчевніков кілька днів перебував у Києві. Він повідомляв, що отримав нагороду на фестивалі православного кіно "+Покров", який проходив у столиці з 7 по 10 жовтня за участю представників Української Православної церкви Московського патріархату.



Згодом в СБУ заявили, що пропагандист безперешкодно потрапив до Києва, оскільки у нього закінчився термін заборони на перебування в Україні. У Корчевнікова була п'ятирічна заборона на в'їзд з 5 вересня 2014 року. Але вона вже минула, заявили тоді в спецслужбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна прикордонна служба Україна(ДПСУ) вдруге заборонила в’їзд в Україну телеведучому "Россия-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас" Борису Корчевнікову, який незаконно відвідував окупований Крим.Заборона на в’їзд Корчевнікову діятиме до жовтня 2023 року. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНІАН. "Цьому громадянину Росії заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - сказав Демченко.Сьогодні стало відомо, що Корчевніков знову перебуває у Києві. Пропагандист оприлюднив фото з Києва та ще одне з гелікоптера.Відповідаючи на питання, як Корчевніков потрапив в Україну, Демченко пояснив, що на момент перетину росіянином державного кордону України доручень правоохоронних органів щодо заборони в'їзду в Україну чи інформації про відвідування окупованого півострову Державній прикордонній службі не надходило.Після розголосу в медіа прикордонники провели додаткову перевірку щодо порушення українського законодавства і за її результатами винесли Корчевникову заборону на в'їзд в Україну.Корчевніков відомий активною підтримкою РПЦ і політики Володимира Путіна. Раніше він вів передачу на російському ТБ і називав Крим "російським", а війну на Донбасі "громадянською, яку почала влада Києва".У жовтні минулого року Корчевніков кілька днів перебував у Києві. Він повідомляв, що отримав нагороду на фестивалі православного кіно "+Покров", який проходив у столиці з 7 по 10 жовтня за участю представників Української Православної церкви Московського патріархату.Згодом в СБУ заявили, що пропагандист безперешкодно потрапив до Києва, оскільки у нього закінчився термін заборони на перебування в Україні. У Корчевнікова була п'ятирічна заборона на в'їзд з 5 вересня 2014 року. Але вона вже минула, заявили тоді в спецслужбі.

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