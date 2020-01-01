У Рівному донька відмовилась хоронити матір, яка померла у лікарні
Сьогодні, 17:36
Донька відмовилась забирати тіло матері, яка померла у Рівненській центральній міській лікарні.
Про це Суспільному стало відомо із власних джерел. Тепер жінку планують поховати за кошти міського бюджету.
Рівнянка померла у лікарні на Покрову. Донька відмовилася забирати тіло матері, щоб поховати і написала офіційну заяву.
Завідувач патологоанатомічного відділення Віктор Попіль Суспільному розповів, що померла жінка — старшого віку, вона хворіла. Донька пояснила відмову тим, що має скрутне матеріальне становище. Тепер у лікарні оформляють документи, щоб поховати померлу як безрідну.
"Я не пам'ятаю на своїй практиці такого. Померла жінка — пенсіонерка. Тут навіть про матеріально і не говориться, тому що держава дала би дві пенсії для захоронення. Якщо би вона оформила, то отримала би кошти і за них похоронила. Вона, мабуть, не захотіла цим заморочуватися", — прокоментував Віктор Попіль.
У відділенні за процедурою почекали три дні – це на випадок, якщо з'явиться той, хто захоче організувати поховання. Далі, пояснив заввідділення, процедура звична: із залученням правоохоронців оформляють документи, щоб захоронити людину за міські кошти.
"Очевидно, що це буде поховання як за кошти міського бюджету. Самі розумієте величину цих коштів, але поховають будь-яку людину. Якщо ми навіть без родичів ховаємо, то тут проблем немає. Тільки єдине, що поховання буде відповідне", — сказав міський голова Рівного Володимир Хомко.
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Про це Суспільному стало відомо із власних джерел. Тепер жінку планують поховати за кошти міського бюджету.
Рівнянка померла у лікарні на Покрову. Донька відмовилася забирати тіло матері, щоб поховати і написала офіційну заяву.
Завідувач патологоанатомічного відділення Віктор Попіль Суспільному розповів, що померла жінка — старшого віку, вона хворіла. Донька пояснила відмову тим, що має скрутне матеріальне становище. Тепер у лікарні оформляють документи, щоб поховати померлу як безрідну.
"Я не пам'ятаю на своїй практиці такого. Померла жінка — пенсіонерка. Тут навіть про матеріально і не говориться, тому що держава дала би дві пенсії для захоронення. Якщо би вона оформила, то отримала би кошти і за них похоронила. Вона, мабуть, не захотіла цим заморочуватися", — прокоментував Віктор Попіль.
У відділенні за процедурою почекали три дні – це на випадок, якщо з'явиться той, хто захоче організувати поховання. Далі, пояснив заввідділення, процедура звична: із залученням правоохоронців оформляють документи, щоб захоронити людину за міські кошти.
"Очевидно, що це буде поховання як за кошти міського бюджету. Самі розумієте величину цих коштів, але поховають будь-яку людину. Якщо ми навіть без родичів ховаємо, то тут проблем немає. Тільки єдине, що поховання буде відповідне", — сказав міський голова Рівного Володимир Хомко.
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