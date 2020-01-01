У Рівному донька відмовилась хоронити матір, яка померла у лікарні





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Рівнянка померла у лікарні на Покрову. Донька відмовилася забирати тіло матері, щоб поховати і написала офіційну заяву.



Завідувач патологоанатомічного відділення Віктор Попіль Суспільному розповів, що померла жінка — старшого віку, вона хворіла. Донька пояснила відмову тим, що має скрутне матеріальне становище. Тепер у лікарні оформляють документи, щоб поховати померлу як безрідну.



"Я не пам'ятаю на своїй практиці такого. Померла жінка — пенсіонерка. Тут навіть про матеріально і не говориться, тому що держава дала би дві пенсії для захоронення. Якщо би вона оформила, то отримала би кошти і за них похоронила. Вона, мабуть, не захотіла цим заморочуватися", — прокоментував Віктор Попіль.



У відділенні за процедурою почекали три дні – це на випадок, якщо з'явиться той, хто захоче організувати поховання. Далі, пояснив заввідділення, процедура звична: із залученням правоохоронців оформляють документи, щоб захоронити людину за міські кошти.



"Очевидно, що це буде поховання як за кошти міського бюджету. Самі розумієте величину цих коштів, але поховають будь-яку людину. Якщо ми навіть без родичів ховаємо, то тут проблем немає. Тільки єдине, що поховання буде відповідне", — сказав міський голова Рівного Володимир Хомко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Донька відмовилась забирати тіло матері, яка померла у Рівненській центральній міській лікарні.Про це Суспільному стало відомо із власних джерел. Тепер жінку планують поховати за кошти міського бюджету.Рівнянка померла у лікарні на Покрову. Донька відмовилася забирати тіло матері, щоб поховати і написала офіційну заяву.Завідувач патологоанатомічного відділенняСуспільному розповів, що померла жінка — старшого віку, вона хворіла. Донька пояснила відмову тим, що має скрутне матеріальне становище. Тепер у лікарні оформляють документи, щоб поховати померлу як безрідну."Я не пам'ятаю на своїй практиці такого. Померла жінка — пенсіонерка. Тут навіть про матеріально і не говориться, тому що держава дала би дві пенсії для захоронення. Якщо би вона оформила, то отримала би кошти і за них похоронила. Вона, мабуть, не захотіла цим заморочуватися", — прокоментував Віктор Попіль.У відділенні за процедурою почекали три дні – це на випадок, якщо з'явиться той, хто захоче організувати поховання. Далі, пояснив заввідділення, процедура звична: із залученням правоохоронців оформляють документи, щоб захоронити людину за міські кошти."Очевидно, що це буде поховання як за кошти міського бюджету. Самі розумієте величину цих коштів, але поховають будь-яку людину. Якщо ми навіть без родичів ховаємо, то тут проблем немає. Тільки єдине, що поховання буде відповідне", — сказав міський голова Рівного

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