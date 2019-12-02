Жителі волинського села власними зусиллями креативно розмалювали зупинку. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Мешканці села благоустроїли та розфарбували у патріотичні барви автобусну зупинку, що розташована при в’їзді у Деревок.
Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".
Задумку про таку хорошу справу виношували місцеві жителі давно. Адже зупинка була в не надто привабливому стані. Хоча у 2014-му молодь села власними зусиллями трішки розмалювала її кольори національного прапора.
Пофарбована вона у синьо-жовті барви. А на цьому фоні учитель історії та образотворчого мистецтва місцевого ліцею Олег Берізко намалював два герби – села Деревок і Української Повстанської Армії, а також вишиванку та поетичні рядки про це село.
Аби зупинка отримала теперішній вигляд, добряче попрацювали деревчани усією громадою. Долучилися до цього не лише фізично, а й фінансово мешканці села та його вихідці. Бо ж для того, аби могти малювати узори, необхідно ще було зробити стіни гладкими, а також подбати про те, аби дощ не затікав усередину.
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Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".
Задумку про таку хорошу справу виношували місцеві жителі давно. Адже зупинка була в не надто привабливому стані. Хоча у 2014-му молодь села власними зусиллями трішки розмалювала її кольори національного прапора.
Пофарбована вона у синьо-жовті барви. А на цьому фоні учитель історії та образотворчого мистецтва місцевого ліцею Олег Берізко намалював два герби – села Деревок і Української Повстанської Армії, а також вишиванку та поетичні рядки про це село.
Аби зупинка отримала теперішній вигляд, добряче попрацювали деревчани усією громадою. Долучилися до цього не лише фізично, а й фінансово мешканці села та його вихідці. Бо ж для того, аби могти малювати узори, необхідно ще було зробити стіни гладкими, а також подбати про те, аби дощ не затікав усередину.
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