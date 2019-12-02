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Жителі волинського села власними зусиллями креативно розмалювали зупинку. ФОТО

Жителі волинського села власними зусиллями креативно розмалювали зупинку. ФОТО
Мешканці села благоустроїли та розфарбували у патріотичні барви автобусну зупинку, що розташована при в’їзді у Деревок.

Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".

Задумку про таку хорошу справу виношували місцеві жителі давно. Адже зупинка була в не надто привабливому стані. Хоча у 2014-му молодь села власними зусиллями трішки розмалювала її кольори національного прапора.

Пофарбована вона у синьо-жовті барви. А на цьому фоні учитель історії та образотворчого мистецтва місцевого ліцею Олег Берізко намалював два герби – села Деревок і Української Повстанської Армії, а також вишиванку та поетичні рядки про це село.

Аби зупинка отримала теперішній вигляд, добряче попрацювали деревчани усією громадою. Долучилися до цього не лише фізично, а й фінансово мешканці села та його вихідці. Бо ж для того, аби могти малювати узори, необхідно ще було зробити стіни гладкими, а також подбати про те, аби дощ не затікав усередину.


Жителі волинського села власними зусиллями креативно розмалювали зупинку. ФОТО
Жителі волинського села власними зусиллями креативно розмалювали зупинку. ФОТО
Жителі волинського села власними зусиллями креативно розмалювали зупинку. ФОТО

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Теги: Любешівська ОТГ, громадська зупинка, активісти
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