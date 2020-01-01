У Ківерцівському районі затримали вантажівку із незаконною деревиною
Сьогодні, 17:41
На Волині затримали автомобіль із деревиною дуба невідомого походження.
Зазначається, що під час патрулювання працівники лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» помітили підозрілий тентований автомобіль Iveco, що рухався в напрямку селища Цумань. За вантажівкою організували стеження, - інформує пресслжуба Волинського ОУЛМГ.
При обстеженні автомобіля, який вдалося зупинити не далеко від Цумані, з’ясувалося, що він навантажений деревиною дуба. Документів, які б засвідчили легальність її походження, у водія не виявилося.
За фактом тривають слідчі дії. Деревину вилучили.
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Зазначається, що під час патрулювання працівники лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» помітили підозрілий тентований автомобіль Iveco, що рухався в напрямку селища Цумань. За вантажівкою організували стеження, - інформує пресслжуба Волинського ОУЛМГ.
При обстеженні автомобіля, який вдалося зупинити не далеко від Цумані, з’ясувалося, що він навантажений деревиною дуба. Документів, які б засвідчили легальність її походження, у водія не виявилося.
За фактом тривають слідчі дії. Деревину вилучили.
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