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У Ківерцівському районі затримали вантажівку із незаконною деревиною

У Ківерцівському районі затримали вантажівку із незаконною деревиною
На Волині затримали автомобіль із деревиною дуба невідомого походження.

Зазначається, що під час патрулювання працівники лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» помітили підозрілий тентований автомобіль Iveco, що рухався в напрямку селища Цумань. За вантажівкою організували стеження, - інформує пресслжуба Волинського ОУЛМГ.

При обстеженні автомобіля, який вдалося зупинити не далеко від Цумані, з’ясувалося, що він навантажений деревиною дуба. Документів, які б засвідчили легальність її походження, у водія не виявилося.

За фактом тривають слідчі дії. Деревину вилучили.



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Теги: деревина, Цумань
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