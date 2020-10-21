У громаді на Волині школярі після канікул переходять на дистанційне навчання





Рішення про припинення дистанційного навчання буде прийматися педагогічною радою закладу освіти у залежності від епідеміологічної ситуації на території району та громади,



Організація навчально-виховного процесу у закладах освіти громади на період з 19 до 30 жовтня 2020 року включно така:

- НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська гімназія», дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;

- Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня ЗОШ-комплекс І-ІІІ ст. Ківерцівської міської ради, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;

- ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Ківерці, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;

- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м.Ківерці, канікули до 21.10.2020 р., дистанційне навчання з 22 до 30 жовтня 2020 року включно;

- ОЗО «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці», дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;

- ЗОШ І-ІІІ ст. с.Суськ, канікули з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;

- ЗОШ І-ІІ ст. с.Бодячів, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;

- ЗОШ І-ІІ ст. с.Муравище, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;

- ЗОШ І-ІІ ст. с.Сокиричі, канікули з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;

- ЗЗСО Іст. с.Звози, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;

- НВК«ЗЗСО І ст.-ЗДО» с. Словатичі, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно.



На сайті громади зазначили, у закладах дошкільної освіти громади (Ківерцівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу ясла-садок № 2, дошкільний навчальний заклад ясла-садок №3 “Лісова казка”, заклад дошкільної освіти “Перлинка” с. Муравище, заклад дошкільної освіти “Струмочок” с .Сокиричі, дошкільний підрозділ НВК “ЗЗСО І ступеня – ЗДО” с. Словатичі) з урахуванням епідемічної ситуації оголосили "простій" не з вини працівників, так із 20 до 30 жовтня 2020 року прийом дітей у дошкільні заклади не відбуватиметься.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівській громаді осінні канікули у школах, що тривали з 14 по 19 жовтня, вирішили продовжити до 25 жовтня з подальшим переходом на дистанційне навчання.Рішення про припинення дистанційного навчання буде прийматися педагогічною радою закладу освіти у залежності від епідеміологічної ситуації на території району та громади, повідомляють на сайті громади.Організація навчально-виховного процесу у закладах освіти громади на період з 19 до 30 жовтня 2020 року включно така:- НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська гімназія», дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;- Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня ЗОШ-комплекс І-ІІІ ст. Ківерцівської міської ради, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;- ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Ківерці, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м.Ківерці, канікули до 21.10.2020 р., дистанційне навчання з 22 до 30 жовтня 2020 року включно;- ОЗО «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці», дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;- ЗОШ І-ІІІ ст. с.Суськ, канікули з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;- ЗОШ І-ІІ ст. с.Бодячів, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;- ЗОШ І-ІІ ст. с.Муравище, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;- ЗОШ І-ІІ ст. с.Сокиричі, канікули з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;- ЗЗСО Іст. с.Звози, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;- НВК«ЗЗСО І ст.-ЗДО» с. Словатичі, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно.На сайті громади зазначили, у закладах дошкільної освіти громади (Ківерцівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу ясла-садок № 2, дошкільний навчальний заклад ясла-садок №3 “Лісова казка”, заклад дошкільної освіти “Перлинка” с. Муравище, заклад дошкільної освіти “Струмочок” с .Сокиричі, дошкільний підрозділ НВК “ЗЗСО І ступеня – ЗДО” с. Словатичі) з урахуванням епідемічної ситуації оголосили "простій" не з вини працівників, так із 20 до 30 жовтня 2020 року прийом дітей у дошкільні заклади не відбуватиметься.

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