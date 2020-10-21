У громаді на Волині школярі після канікул переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 18:35
У Ківерцівській громаді осінні канікули у школах, що тривали з 14 по 19 жовтня, вирішили продовжити до 25 жовтня з подальшим переходом на дистанційне навчання.
Рішення про припинення дистанційного навчання буде прийматися педагогічною радою закладу освіти у залежності від епідеміологічної ситуації на території району та громади, повідомляють на сайті громади.
Організація навчально-виховного процесу у закладах освіти громади на період з 19 до 30 жовтня 2020 року включно така:
- НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська гімназія», дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня ЗОШ-комплекс І-ІІІ ст. Ківерцівської міської ради, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Ківерці, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м.Ківерці, канікули до 21.10.2020 р., дистанційне навчання з 22 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ОЗО «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці», дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІІ ст. с.Суськ, канікули з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІ ст. с.Бодячів, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІ ст. с.Муравище, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІ ст. с.Сокиричі, канікули з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗЗСО Іст. с.Звози, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;
- НВК«ЗЗСО І ст.-ЗДО» с. Словатичі, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно.
На сайті громади зазначили, у закладах дошкільної освіти громади (Ківерцівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу ясла-садок № 2, дошкільний навчальний заклад ясла-садок №3 “Лісова казка”, заклад дошкільної освіти “Перлинка” с. Муравище, заклад дошкільної освіти “Струмочок” с .Сокиричі, дошкільний підрозділ НВК “ЗЗСО І ступеня – ЗДО” с. Словатичі) з урахуванням епідемічної ситуації оголосили "простій" не з вини працівників, так із 20 до 30 жовтня 2020 року прийом дітей у дошкільні заклади не відбуватиметься.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Рішення про припинення дистанційного навчання буде прийматися педагогічною радою закладу освіти у залежності від епідеміологічної ситуації на території району та громади, повідомляють на сайті громади.
Організація навчально-виховного процесу у закладах освіти громади на період з 19 до 30 жовтня 2020 року включно така:
- НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська гімназія», дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня ЗОШ-комплекс І-ІІІ ст. Ківерцівської міської ради, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Ківерці, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м.Ківерці, канікули до 21.10.2020 р., дистанційне навчання з 22 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ОЗО «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці», дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІІ ст. с.Суськ, канікули з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІ ст. с.Бодячів, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІ ст. с.Муравище, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗОШ І-ІІ ст. с.Сокиричі, канікули з 19 до 30 жовтня 2020 року включно;
- ЗЗСО Іст. с.Звози, канікули до 25.10.2020 р., дистанційне навчання з 26 до 30 жовтня 2020 року включно;
- НВК«ЗЗСО І ст.-ЗДО» с. Словатичі, дистанційне навчання з 19 до 30 жовтня 2020 року включно.
На сайті громади зазначили, у закладах дошкільної освіти громади (Ківерцівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу ясла-садок № 2, дошкільний навчальний заклад ясла-садок №3 “Лісова казка”, заклад дошкільної освіти “Перлинка” с. Муравище, заклад дошкільної освіти “Струмочок” с .Сокиричі, дошкільний підрозділ НВК “ЗЗСО І ступеня – ЗДО” с. Словатичі) з урахуванням епідемічної ситуації оголосили "простій" не з вини працівників, так із 20 до 30 жовтня 2020 року прийом дітей у дошкільні заклади не відбуватиметься.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 22 жовтня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У «Сервіс-маркеті» розказали, від чого ламаються мультиварки *
Сьогодні, 18:45
У громаді на Волині школярі після канікул переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 18:35