На Волині сімейний насильник побив поліцейського





Про це



Зателефонувала дружина, яка повідомила, що чоловік у стані сп’яніння вчиняє сварку. Працівники поліції, які прибули на місце події, дружини вдома не знайшли, оскільки вона змушена була втікати, щоб не отримати тілесні ушкодження від насильника.



Зрештою, і з працівниками поліції змістовного діалогу не вийшло. Адже вже у присутності дружини 42-річний чоловік всіляко перешкоджав поліцейським оформляти матеріали та вдарив правоохоронця. Щоб заспокоїти порушника, поліцейські застосували кайданки, викликали слідчо-оперативну групу, а пізніше затримали у порядку ст.208 КПК України.



Тепер правопорушнику доведеться відповідати не лише за вчинення домашнього насильства, а й за умисне заподіяння працівникові поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.



Слідчі слідчого відділення Маневицького відділу поліції оголосили про підозру 42-річному жителю району за вчинення кримінального правопорушення зач.2 ст.345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі за домашнє насильство над дружиною та побиття поліцейського затримали нетверезого чоловіка.Про це повідомляють на сторінці Маневицького відділу поліції.Зателефонувала дружина, яка повідомила, що чоловік у стані сп’яніння вчиняє сварку. Працівники поліції, які прибули на місце події, дружини вдома не знайшли, оскільки вона змушена була втікати, щоб не отримати тілесні ушкодження від насильника.Зрештою, і з працівниками поліції змістовного діалогу не вийшло. Адже вже у присутності дружини 42-річний чоловік всіляко перешкоджав поліцейським оформляти матеріали та вдарив правоохоронця. Щоб заспокоїти порушника, поліцейські застосували кайданки, викликали слідчо-оперативну групу, а пізніше затримали у порядку ст.208 КПК України.Тепер правопорушнику доведеться відповідати не лише за вчинення домашнього насильства, а й за умисне заподіяння працівникові поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.Слідчі слідчого відділення Маневицького відділу поліції оголосили про підозру 42-річному жителю району за вчинення кримінального правопорушення зач.2 ст.345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.

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