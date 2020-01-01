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На Волині сімейний насильник побив поліцейського

На Волині сімейний насильник побив поліцейського
У Маневицькому районі за домашнє насильство над дружиною та побиття поліцейського затримали нетверезого чоловіка.

Про це повідомляють на сторінці Маневицького відділу поліції.

Зателефонувала дружина, яка повідомила, що чоловік у стані сп’яніння вчиняє сварку. Працівники поліції, які прибули на місце події, дружини вдома не знайшли, оскільки вона змушена була втікати, щоб не отримати тілесні ушкодження від насильника.

Зрештою, і з працівниками поліції змістовного діалогу не вийшло. Адже вже у присутності дружини 42-річний чоловік всіляко перешкоджав поліцейським оформляти матеріали та вдарив правоохоронця. Щоб заспокоїти порушника, поліцейські застосували кайданки, викликали слідчо-оперативну групу, а пізніше затримали у порядку ст.208 КПК України.

Тепер правопорушнику доведеться відповідати не лише за вчинення домашнього насильства, а й за умисне заподіяння працівникові поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Слідчі слідчого відділення Маневицького відділу поліції оголосили про підозру 42-річному жителю району за вчинення кримінального правопорушення зач.2 ст.345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: домашнє насильство, Маневицький район
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