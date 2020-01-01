У ВНУ імені Лесі Українки – новий офіційний сайт
21 жовтень, 23:44
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки розробили новий офіційний сайт.
Про це повідомляють у найбільшому закладі вищої освіти Волині.
Представники університету пояснюють зміни перейменуваннями вишу та поверненням йому старої назви.
У новому сайті розробники змінили інтерфейс та оновили нещодавно змінену символіку вишу. Традиційний для Волинського національного університету імені Лесі Українки червоний корпоративний колір зберігся. Наразі новий сайт наповнюють та доопрацьовують.
Побачити новий веб-ресурс Лесиного вишу можна ТУТ.
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Про це повідомляють у найбільшому закладі вищої освіти Волині.
Представники університету пояснюють зміни перейменуваннями вишу та поверненням йому старої назви.
У новому сайті розробники змінили інтерфейс та оновили нещодавно змінену символіку вишу. Традиційний для Волинського національного університету імені Лесі Українки червоний корпоративний колір зберігся. Наразі новий сайт наповнюють та доопрацьовують.
Побачити новий веб-ресурс Лесиного вишу можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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