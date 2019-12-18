У селі під Луцьком позашляховик на смерть збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 20:21
У селі неподалік від Луцька сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода - позашляховик на смерть збив велосипедиста.
ДТП сталася ввчері у селі Зміїнець Луцького району, - про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Так, близько 18:20 позашляховик Mercedes-Benz збив велосипедиста 1941 року народження. Від оториманих травм він помер на місці.
Зі слів водія, велосипедист раптово повернув вліво, нібито намагаючись переїхати через дорогу.
На місці працює поліція. Деталі - згодом.
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ДТП сталася ввчері у селі Зміїнець Луцького району, - про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Так, близько 18:20 позашляховик Mercedes-Benz збив велосипедиста 1941 року народження. Від оториманих травм він помер на місці.
Зі слів водія, велосипедист раптово повернув вліво, нібито намагаючись переїхати через дорогу.
На місці працює поліція. Деталі - згодом.
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