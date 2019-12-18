У селі під Луцьком позашляховик на смерть збив велосипедиста. ФОТО





ДТП сталася ввчері у селі Зміїнець Луцького району, - про це пише Інформаційне агентство



Так, близько 18:20 позашляховик Mercedes-Benz збив велосипедиста 1941 року народження. Від оториманих травм він помер на місці.



Зі слів водія, велосипедист раптово повернув вліво, нібито намагаючись переїхати через дорогу.



На місці працює поліція. Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі неподалік від Луцька сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода - позашляховик на смерть збив велосипедиста.ДТП сталася ввчері у селі Зміїнець Луцького району, - про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини , посилаючись на повідомлення очевидців.Так, близько 18:20 позашляховик Mercedes-Benz збив велосипедиста 1941 року народження. Від оториманих травм він помер на місці.Зі слів водія, велосипедист раптово повернув вліво, нібито намагаючись переїхати через дорогу.На місці працює поліція. Деталі - згодом.

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