На Волині внаслідок зіткнення мотоцикла і трактора постраждала 14-річна дитина





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Виклик про аварію надійшов о 17:31. Зі слів очевидців, мотоцикл протаранив трактор. У результаті зіткнення відкриту черепну-мозкову травму отримала 14-річна дитина. Її у важкому стані госпіталізували до районної лікарні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гута Ратнівського району сталась ДТП, в результаті якої серйозні травми отримала 14-річна дитина. За її життя борються лікарі.Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини , посилаючись на повідомлення у Волинському центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.Виклик про аварію надійшов о 17:31. Зі слів очевидців, мотоцикл протаранив трактор. У результаті зіткнення відкриту черепну-мозкову травму отримала 14-річна дитина. Її у важкому стані госпіталізували до районної лікарні.

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