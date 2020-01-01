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На Волині внаслідок зіткнення мотоцикла і трактора постраждала 14-річна дитина

На Волині внаслідок зіткнення мотоцикла і трактора постраждала 14-річна дитина
У селі Гута Ратнівського району сталась ДТП, в результаті якої серйозні травми отримала 14-річна дитина. За її життя борються лікарі.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення у Волинському центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

Виклик про аварію надійшов о 17:31. Зі слів очевидців, мотоцикл протаранив трактор. У результаті зіткнення відкриту черепну-мозкову травму отримала 14-річна дитина. Її у важкому стані госпіталізували до районної лікарні.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, аварія, Гута
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