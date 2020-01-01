На Волині внаслідок зіткнення мотоцикла і трактора постраждала 14-річна дитина
Сьогодні, 21:16
У селі Гута Ратнівського району сталась ДТП, в результаті якої серйозні травми отримала 14-річна дитина. За її життя борються лікарі.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення у Волинському центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.
Виклик про аварію надійшов о 17:31. Зі слів очевидців, мотоцикл протаранив трактор. У результаті зіткнення відкриту черепну-мозкову травму отримала 14-річна дитина. Її у важкому стані госпіталізували до районної лікарні.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення у Волинському центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.
Виклик про аварію надійшов о 17:31. Зі слів очевидців, мотоцикл протаранив трактор. У результаті зіткнення відкриту черепну-мозкову травму отримала 14-річна дитина. Її у важкому стані госпіталізували до районної лікарні.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині внаслідок зіткнення мотоцикла і трактора постраждала 14-річна дитина
Сьогодні, 21:16
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00