Зеленський звільнив очільника СБУ на Волині та призначив нового керівника





Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті глави держави.



Згідно указу №464/2020, підписаного 21 жовтня, Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області Павла Данюкова.



Іншим указом глава держави призначив нового керівника Служби безпеки України на Волині. Новим головним СБУшником краю став Микола Лисенко.



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