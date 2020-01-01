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Зеленський звільнив очільника СБУ на Волині та призначив нового керівника

Зеленський звільнив очільника СБУ на Волині та призначив нового керівника
Президент України Володимир Зеленський поміняв керівника Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті глави держави.

Згідно указу №464/2020, підписаного 21 жовтня, Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області Павла Данюкова.

Іншим указом глава держави призначив нового керівника Служби безпеки України на Волині. Новим головним СБУшником краю став Микола Лисенко.

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Теги: СБУ, Волинь, Зеленський, Микола Лисенко
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Коментарі 1
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Не Лисенко а Лисененко!!!
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