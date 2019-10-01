Сучасний Луцьк порівняли зі світлинами 100-літньої давності





Матеріал оприлюднили на сторінках



Сто років тому вулиці Луцька були просторішими, а фасади будівель не ховалися за густими деревами.



Тільки недавно над Луцьком вперше замайорів синьо-жовтий прапор, а вже за кілька років місто опинилося у складі Польщі, як столиця Волинського воєводства.



Місто активно відбудовувалося після Першої Світової війни. Лучани заново забудовують цілі вулиці і відновлюють те, що втратили за останнє десятиліття.



Листівки із тогочасного Луцька днями опублікувала на своїй фейсбук-сторінці історикиня Тетяна Яцечко-Блаженко, а журналістка ІА "Конкурент" пройшлася знайомими вулицями, аби зафіксувати, як змінилося обличчя міста за останнє століття.



Фасади будинків, які тоді тішили око міщан, нині ховаються за густою рослинністю. Так, частина колишньої чоловічої гімназії, що біля Свято-Троїцького кафедрального собору, нині ховається за рядом густих ялин. Будівля зараз поділена на частини, та використовується бібліотекою, закладами торгівлі та харчування.







Біля входу на територію собору навіть сто років тому була невелика будівля. Там, щоправда, не продавали квітів.





Деякі ракурси сьогодні відтворити неможливо. Як от фото фасаду жіночої гімназії (а нині медичного коледжу на вулиці Лесі Українки).





За століття територія навколо лютеранської кірхи в старому місті забудувалася настільки, що якби тодішні лучани потрапили у наш час, вони би її навряд чи впізнали.





А цей храм нам довелося шукати довго. Знавці кажуть, що Покровська церква нині зветься храмом Святого Юрія. Знаходиться вона на вулиці Стрілецькій. І сьогодні вже мало нагадує ту будівлю, на яку дивилися очі наших предків століття тому.



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