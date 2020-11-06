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В ГаРмИдЕр ангар-stage виступить гурт «ФІОЛЕТ»

В ГаРмИдЕр ангар-stage виступить гурт «ФІОЛЕТ»
У Луцьку виступлять найвідвертіші рок-н-рольщики - гурт "ФІОЛЕТ". На глядачів чекає атмосферний вечір з музикою та віршами.

Організатори повідомляють, що концерт гурту відбудеться у ГаРмИдЕр ангар-stage, що на вулиці Залізничній, 9.

Гурт "ФІОЛЕТ" - учасники шоу "X-Фактор-7", автори 4 повноцінних студійних альбомів, 5 міні-альбомів та двох live-альбомів, найфестивальніші хулігани української сцени зібрали все найромантичніше і найулюбленіше, додали поезії та прози і їдуть до Луцька.

На глядаів чекає трек-лист з найкращих пісень гурту за всі роки існування та акустичні версії нових пісень з майбутнього альбому гурту "Залишимось друзями", "Космос за нас", «Кохана», "До серця", «Найкращий друг», «Я твій» та багато інших.

Також лучани зможуть почути авторське виконання максимально щирої поезії Сергія "Колоса" Мартинюка та зможуть придбати його збірку, обидва романи, і взяти автограф.

Виступ відбудеться з дотриманням всіх карантинних вимог.

Придбати кватки можна ТУТ. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером +38 095 70 50 100.

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Теги: музика, культура, Волинь, Луцьк
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