Дві волинські ОТГ стали переможцями конкурсу «Дієва громада»





Конкурс проводився Міністерством Цифрової Трансформації України у співпраці із Програмою «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. До числа переможців потрапили Луцька та Зимнівська ОТГ, - повідомляє



Конкурс «Дієва Громада» є першим етапом оцінки цифрової трансформації міст та областей задля написання майбутньої стратегії цифрової трансформації регіонів. Завданнями конкурсу є дослідити та порівняти поточний рівень готовності до цифровізації муніципалітетів України, надати поштовх до цифровізації громад та областей, створити мережу муніципалітетів – цифрових лідерів.



У конкурсі взяли участь близько 700-та громад. Для цього необхідно було зареєструватись на сайті, пройти опитування та описати кращий реалізований або запланований проєкт з цифровізації.



Луцька ОТГ здобула нагороду у номінації «Інновації у сфері транспорту» за презентацію свого досвіду впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, концепцію використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька. Це передбачає встановлення “розумних зупинок” та “розумних табло”, де висвітлюватиметься інформація щодо прибуття транспортних засобів в режимі реального часу, що в свою чергу зробить систему громадського транспорту більш комфортною та ефективною.



Особливість цього проєкту в тому, що він є повністю інвестиційним, на запровадження цієї системи з місцевого бюджету кошти не виділялись, фінансування відбувалось виключно за кошти інвестора, без фінансування перевізниками.



Зимнівська ОТГ здобула нагороду у номінації «Інновації у сфері освіти». Громада презентувала свій досвід впровадження електронних журналів та щоденників, досвід організації навчання на цифровій платформі “Google Classroom”.



«Сьогодні учителі із задоволенням заповнюють шкільну документацію, а учням не обов’язково записувати домашнє завдання у паперовий щоденник, бо вони отримали доступ до електронних щоденників. Батьки мають можливість переглядати досягнення своєї дитини у зручний для себе час. Із впровадженням електронних журналів учителів звільнено від зайвої паперової роботи, вони економлять свій час на заповненні документації та формуванні багатьох звітів, адже ці звіти створюються автоматично», — зазначає директор опорної школи Зимнівської ОТГ Юлія Степанюк.



У подальших планах організаторів конкурсу — запис коротких відео-історій кращих практик цифровізації громад, реалізація порталу зі всією необхідною інформацією для цифровізації громад, зокрема із маркетплейсом, де громади зможуть обирати для себе продукти до впровадження.



Довідково:



Під час нагородження переможців «Дієва громада» відзначили громади у 16 номінаціях:



Цифрове інклюзивне рішення — Івано-Франківська Громада



Цифрове волонтерство — Дніпро



Цифрова екосистема — Межівська Громада, Софіївська Громада



Дієвий початок — Ясинуватська Громада



Розбудова цифрової громади — Каховська Громада, Мукачівська Громада, Чортківська Громада, Нетішинська Громада, Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтава



Інновації у сфері ЖКГ — Чугуїв



Геоінформаційне рішення — Головинська Громада, Чернівці



Взаємодія влади і громади — Попаснянська Громада, Бобринецька Громада, Новодністровська Громада, Покровська Громада, Байковецька Громада, Мелітополь, Слов’янськ



Інновації у сфері публічних послуг — Миколаївська Громада, Бобровицька Громада, Баришевська Громада, Славутич



Інновації у сфері освіти — Зимнівська Громада



Дієве рішення для місцевих сервісів – Томашівка, смт. Печеніжин, Харків



Ефективне управління ресурсами – Біла Церква, Немішаєвська Громада



Інновації у сфері транспорту – Вінниця, Луцьк



Інновації у сфері медицині — Широківська Громада, Маріуполь



Дієва система електроного документобігу – Львів



Інновації у сфері безпеки — Смолінська Громада, Оріхівська Громада

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві волинські об'єднані територіальні громади стали переможцями у номінаціях конкурсу "Дієва громада".Конкурс проводився Міністерством Цифрової Трансформації України у співпраці із Програмою «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. До числа переможців потрапили Луцька та Зимнівська ОТГ, - повідомляє ВолиньOnline.

Конкурс «Дієва Громада» є першим етапом оцінки цифрової трансформації міст та областей задля написання майбутньої стратегії цифрової трансформації регіонів. Завданнями конкурсу є дослідити та порівняти поточний рівень готовності до цифровізації муніципалітетів України, надати поштовх до цифровізації громад та областей, створити мережу муніципалітетів – цифрових лідерів.У конкурсі взяли участь близько 700-та громад. Для цього необхідно було зареєструватись на сайті, пройти опитування та описати кращий реалізований або запланований проєкт з цифровізації.Луцька ОТГ здобула нагороду у номінації «Інновації у сфері транспорту» за презентацію свого досвіду впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, концепцію використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька. Це передбачає встановлення “розумних зупинок” та “розумних табло”, де висвітлюватиметься інформація щодо прибуття транспортних засобів в режимі реального часу, що в свою чергу зробить систему громадського транспорту більш комфортною та ефективною.Особливість цього проєкту в тому, що він є повністю інвестиційним, на запровадження цієї системи з місцевого бюджету кошти не виділялись, фінансування відбувалось виключно за кошти інвестора, без фінансування перевізниками.Зимнівська ОТГ здобула нагороду у номінації «Інновації у сфері освіти». Громада презентувала свій досвід впровадження електронних журналів та щоденників, досвід організації навчання на цифровій платформі “Google Classroom”.«Сьогодні учителі із задоволенням заповнюють шкільну документацію, а учням не обов’язково записувати домашнє завдання у паперовий щоденник, бо вони отримали доступ до електронних щоденників. Батьки мають можливість переглядати досягнення своєї дитини у зручний для себе час. Із впровадженням електронних журналів учителів звільнено від зайвої паперової роботи, вони економлять свій час на заповненні документації та формуванні багатьох звітів, адже ці звіти створюються автоматично», — зазначає директор опорної школи Зимнівської ОТГУ подальших планах організаторів конкурсу — запис коротких відео-історій кращих практик цифровізації громад, реалізація порталу зі всією необхідною інформацією для цифровізації громад, зокрема із маркетплейсом, де громади зможуть обирати для себе продукти до впровадження.Під час нагородження переможців «Дієва громада» відзначили громади у 16 номінаціях:Цифрове інклюзивне рішення — Івано-Франківська ГромадаЦифрове волонтерство — ДніпроЦифрова екосистема — Межівська Громада, Софіївська ГромадаДієвий початок — Ясинуватська ГромадаРозбудова цифрової громади — Каховська Громада, Мукачівська Громада, Чортківська Громада, Нетішинська Громада, Запоріжжя, Кривий Ріг, ПолтаваІнновації у сфері ЖКГ — ЧугуївГеоінформаційне рішення — Головинська Громада, ЧернівціВзаємодія влади і громади — Попаснянська Громада, Бобринецька Громада, Новодністровська Громада, Покровська Громада, Байковецька Громада, Мелітополь, Слов’янськІнновації у сфері публічних послуг — Миколаївська Громада, Бобровицька Громада, Баришевська Громада, СлавутичІнновації у сфері освіти — Зимнівська ГромадаДієве рішення для місцевих сервісів – Томашівка, смт. Печеніжин, ХарківЕфективне управління ресурсами – Біла Церква, Немішаєвська ГромадаІнновації у сфері транспорту – Вінниця, ЛуцькІнновації у сфері медицині — Широківська Громада, МаріупольДієва система електроного документобігу – ЛьвівІнновації у сфері безпеки — Смолінська Громада, Оріхівська Громада

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