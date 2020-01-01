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Дві волинські ОТГ стали переможцями конкурсу «Дієва громада»

Дві волинські ОТГ стали переможцями конкурсу «Дієва громада»
Дві волинські об'єднані територіальні громади стали переможцями у номінаціях конкурсу "Дієва громада".

Конкурс проводився Міністерством Цифрової Трансформації України у співпраці із Програмою «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. До числа переможців потрапили Луцька та Зимнівська ОТГ, - повідомляє ВолиньOnline.
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Конкурс «Дієва Громада» є першим етапом оцінки цифрової трансформації міст та областей задля написання майбутньої стратегії цифрової трансформації регіонів. Завданнями конкурсу є дослідити та порівняти поточний рівень готовності до цифровізації муніципалітетів України, надати поштовх до цифровізації громад та областей, створити мережу муніципалітетів – цифрових лідерів.

У конкурсі взяли участь близько 700-та громад. Для цього необхідно було зареєструватись на сайті, пройти опитування та описати кращий реалізований або запланований проєкт з цифровізації.

Луцька ОТГ здобула нагороду у номінації «Інновації у сфері транспорту» за презентацію свого досвіду впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, концепцію використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька. Це передбачає встановлення “розумних зупинок” та “розумних табло”, де висвітлюватиметься інформація щодо прибуття транспортних засобів в режимі реального часу, що в свою чергу зробить систему громадського транспорту більш комфортною та ефективною.

Особливість цього проєкту в тому, що він є повністю інвестиційним, на запровадження цієї системи з місцевого бюджету кошти не виділялись, фінансування відбувалось виключно за кошти інвестора, без фінансування перевізниками.

Зимнівська ОТГ здобула нагороду у номінації «Інновації у сфері освіти». Громада презентувала свій досвід впровадження електронних журналів та щоденників, досвід організації навчання на цифровій платформі “Google Classroom”.

«Сьогодні учителі із задоволенням заповнюють шкільну документацію, а учням не обов’язково записувати домашнє завдання у паперовий щоденник, бо вони отримали доступ до електронних щоденників. Батьки мають можливість переглядати досягнення своєї дитини у зручний для себе час. Із впровадженням електронних журналів учителів звільнено від зайвої паперової роботи, вони економлять свій час на заповненні документації та формуванні багатьох звітів, адже ці звіти створюються автоматично», — зазначає директор опорної школи Зимнівської ОТГ Юлія Степанюк.

У подальших планах організаторів конкурсу — запис коротких відео-історій кращих практик цифровізації громад, реалізація порталу зі всією необхідною інформацією для цифровізації громад, зокрема із маркетплейсом, де громади зможуть обирати для себе продукти до впровадження.

Довідково:

Під час нагородження переможців «Дієва громада» відзначили громади у 16 номінаціях:

Цифрове інклюзивне рішення — Івано-Франківська Громада

Цифрове волонтерство — Дніпро

Цифрова екосистема — Межівська Громада, Софіївська Громада

Дієвий початок — Ясинуватська Громада

Розбудова цифрової громади — Каховська Громада, Мукачівська Громада, Чортківська Громада, Нетішинська Громада, Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтава

Інновації у сфері ЖКГ — Чугуїв

Геоінформаційне рішення — Головинська Громада, Чернівці

Взаємодія влади і громади — Попаснянська Громада, Бобринецька Громада, Новодністровська Громада, Покровська Громада, Байковецька Громада, Мелітополь, Слов’янськ

Інновації у сфері публічних послуг — Миколаївська Громада, Бобровицька Громада, Баришевська Громада, Славутич

Інновації у сфері освіти — Зимнівська Громада

Дієве рішення для місцевих сервісів – Томашівка, смт. Печеніжин, Харків

Ефективне управління ресурсами – Біла Церква, Немішаєвська Громада

Інновації у сфері транспорту – Вінниця, Луцьк

Інновації у сфері медицині — Широківська Громада, Маріуполь

Дієва система електроного документобігу – Львів

Інновації у сфері безпеки — Смолінська Громада, Оріхівська Громада

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Теги: Волинь, ОТГ
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