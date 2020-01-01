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Курс валют у Луцьку на 22 жовтня

Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.179, а продаж – 28.463.

Євро при купівлі становить – 33.163, продажу – 33.700.

Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.377.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.850, продаж – 7.488.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, долар, євро
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