Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.179, а продаж – 28.463.
Євро при купівлі становить – 33.163, продажу – 33.700.
Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.377.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.850, продаж – 7.488.
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Євро при купівлі становить – 33.163, продажу – 33.700.
Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.377.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.850, продаж – 7.488.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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