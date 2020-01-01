У Польщі п'яний українець скоїв аварію і намагався за гроші відкупитись від поліцейських





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В результаті аварії ніхто з людей не постраждав, однак тест на алкоголь показав аж 3,5 проміле в організмі винуватця пригоди. Коли в українця вилучили водійське посвідчення, він спробував домовитися з поліцейськими. Вручив їм 100 злотих за те, щоб його відпустили.



Хабар поліцейські не взяли, однак гроші вилучили як доказ спроби підкупу. Відтак прокуратура пред’явила затриманому громадянину України звинувачення в керуванні авто в нетверезому стані та спробі вручити хабар. Крім того, чоловік відповідатиме за скоєння ДТП.



Нагадаємо, нещодавно

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 42-річний українець намагався дати хабар співробітникам поліції в населеному пункті Яблонка (Малопольське воєводство) у Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на regiony.tvp.pl, правоохоронці затримали громадянина України, який, будучи за кермом, спричинив ДТП під час обгону.В результаті аварії ніхто з людей не постраждав, однак тест на алкоголь показав аж 3,5 проміле в організмі винуватця пригоди. Коли в українця вилучили водійське посвідчення, він спробував домовитися з поліцейськими. Вручив їм 100 злотих за те, щоб його відпустили.Хабар поліцейські не взяли, однак гроші вилучили як доказ спроби підкупу. Відтак прокуратура пред’явила затриманому громадянину України звинувачення в керуванні авто в нетверезому стані та спробі вручити хабар. Крім того, чоловік відповідатиме за скоєння ДТП.Нагадаємо, нещодавно 29-річний українець після ДТП намагався дати хабар співробітникам поліції в місті Легіоново

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