вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі п'яний українець скоїв аварію і намагався за гроші відкупитись від поліцейських

У Польщі п'яний українець скоїв аварію і намагався за гроші відкупитись від поліцейських
42-річний українець намагався дати хабар співробітникам поліції в населеному пункті Яблонка (Малопольське воєводство) у Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на regiony.tvp.pl, правоохоронці затримали громадянина України, який, будучи за кермом, спричинив ДТП під час обгону.

В результаті аварії ніхто з людей не постраждав, однак тест на алкоголь показав аж 3,5 проміле в організмі винуватця пригоди. Коли в українця вилучили водійське посвідчення, він спробував домовитися з поліцейськими. Вручив їм 100 злотих за те, щоб його відпустили.

Хабар поліцейські не взяли, однак гроші вилучили як доказ спроби підкупу. Відтак прокуратура пред’явила затриманому громадянину України звинувачення в керуванні авто в нетверезому стані та спробі вручити хабар. Крім того, чоловік відповідатиме за скоєння ДТП.

Нагадаємо, нещодавно 29-річний українець після ДТП намагався дати хабар співробітникам поліції в місті Легіоново.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, українець, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі п'яний українець скоїв аварію і намагався за гроші відкупитись від поліцейських
Сьогодні, 09:29
В Україні вперше – понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
Сьогодні, 09:05
Сучасний Луцьк порівняли зі світлинами 100-літньої давності
Сьогодні, 08:10
Лікарка-інфекціоністка пояснила, чому тести на коронавірус «помиляються»
Сьогодні, 07:34
Схожі новини
У Польщі хлопець з України їздив п'яним за кермом і намагався дати хабар поліцейським У Польщі хлопець з України їздив п'яним за кермом і намагався дати хабар поліцейським
15 жовтень, 15:02
У Польщі п'яний водій з України намагався підкупити поліцейського У Польщі п'яний водій з України намагався підкупити поліцейського
28 вересень, 14:17
Українець знайшов у Польщі сумку з чималою сумою грошей і віддав її поліції Українець знайшов у Польщі сумку з чималою сумою грошей і віддав її поліції
19 жовтень, 14:06
У Польщі затримали українця, якого розшукували через жорстоке вбивство У Польщі затримали українця, якого розшукували через жорстоке вбивство
15 жовтень, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі п'яний українець скоїв аварію і намагався за гроші відкупитись від поліцейських
Сьогодні, 09:29
 0
В Україні вперше – понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 09:06
 0
Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
Сьогодні, 09:05
 0
Сучасний Луцьк порівняли зі світлинами 100-літньої давності
Сьогодні, 08:10
 0
Лікарка-інфекціоністка пояснила, чому тести на коронавірус «помиляються»
Сьогодні, 07:34
 0
Медіа
відео
1/8