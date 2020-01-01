Село на Волині живе без бюджету, бо депутати майже рік ігнорують сесії. ВІДЕО





Через те, що бюджет села "заблокований", у сільському ФАПі не вистачає антисептиків, працівники місцевого дитсадка не отримують зарплату, опалювальний сезон під загрозою зриву, - пише



15 жовтня селяни викликали депутатів на розмову. В обранців громади вимагали нарешті зібратися на сесію.



"Скільки просимо прийти проголосувати хоч елементарні питання: графіки роботи закладів через карантин, по надходженню бюджету, по зарплатах, а вони принципово не ходять", - розповів житель громади Андрій Ляшук.



Зі слів сільського голови Ростислава Остапчука, у бюджеті сільської ради нині є 500 тисяч гривень. Розподілити їх не можуть, бо депутати не відвідують сесії. Через "заблокований" бюджет потерпає громада.



"У сільському ФАПі холодно, опалювальний сезон не можуть почати, бо нікому виділити гроші. Медикам не вистачає засобів дезінфекції, гроші на них теж мала б виділити сільська рада", - розповідає медичка Олена Ляшук.



Працівники Старозагорівського дитсадка четвертий місяць не отримують зарплату через проблеми з фінансуванням, - розповіла завідувачка Лідія Курбай. У закладі 7 працівників і 18 дошкільнят. Грошей на зарплати дитсадок не отримує з липня, а засоби дезінфекції позичають у місцевій школі.



У селі 14 депутатів, щоб зібрати їх на сесію у сільраді оголошували по два засідання на місяць. Щоб приймати рішення мають прийти хоча б 8 з 14 обранців. Кворум зібрати так і не змогли жодного разу цього року. На засідання приходять по 3-4 депутати.



Своє небажання ходити на засідання депутати пояснюють конфліктом із сільським головою. Зі слів одного з обранців-прогульників Валентина Барана, у січні більшість депутатів висловили недовіру голові, він оскаржив рішення в суді, як неправомірне.



Після місцевих виборів 25 жовтня Старозагорівська сільська рада увійде в Локачинську ОТГ, далі відбудеться формування нових органів самоврядування, які будуть розпоряджатися старим бюджетом, - розповів Суспільному консультант з правових питань Асоціації міст України Валентин Малиновський.



Станом на 21 жовтня бюджет громади досі "заблокований". Після розмови з селянами обранці громади не прийняли рішення про зібрання на засідання сесії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Старозагорівської громади в Локачинському районі вимагають проведення пленарного засідання сесії сільської ради, яка не відбувається з січня.Через те, що бюджет села "заблокований", у сільському ФАПі не вистачає антисептиків, працівники місцевого дитсадка не отримують зарплату, опалювальний сезон під загрозою зриву, - пише Суспільне 15 жовтня селяни викликали депутатів на розмову. В обранців громади вимагали нарешті зібратися на сесію."Скільки просимо прийти проголосувати хоч елементарні питання: графіки роботи закладів через карантин, по надходженню бюджету, по зарплатах, а вони принципово не ходять", - розповів житель громадиЗі слів сільського голови, у бюджеті сільської ради нині є 500 тисяч гривень. Розподілити їх не можуть, бо депутати не відвідують сесії. Через "заблокований" бюджет потерпає громада."У сільському ФАПі холодно, опалювальний сезон не можуть почати, бо нікому виділити гроші. Медикам не вистачає засобів дезінфекції, гроші на них теж мала б виділити сільська рада", - розповідає медичка Олена Ляшук.Працівники Старозагорівського дитсадка четвертий місяць не отримують зарплату через проблеми з фінансуванням, - розповіла завідувачка Лідія Курбай. У закладі 7 працівників і 18 дошкільнят. Грошей на зарплати дитсадок не отримує з липня, а засоби дезінфекції позичають у місцевій школі.У селі 14 депутатів, щоб зібрати їх на сесію у сільраді оголошували по два засідання на місяць. Щоб приймати рішення мають прийти хоча б 8 з 14 обранців. Кворум зібрати так і не змогли жодного разу цього року. На засідання приходять по 3-4 депутати.Своє небажання ходити на засідання депутати пояснюють конфліктом із сільським головою. Зі слів одного з обранців-прогульників Валентина Барана, у січні більшість депутатів висловили недовіру голові, він оскаржив рішення в суді, як неправомірне.Після місцевих виборів 25 жовтня Старозагорівська сільська рада увійде в Локачинську ОТГ, далі відбудеться формування нових органів самоврядування, які будуть розпоряджатися старим бюджетом, - розповів Суспільному консультант з правових питань Асоціації міст УкраїниСтаном на 21 жовтня бюджет громади досі "заблокований". Після розмови з селянами обранці громади не прийняли рішення про зібрання на засідання сесії.

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