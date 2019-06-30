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Прибули за 4 хвилини: на Волині пожежники врятували домівки людей від вогню

Прибули за 4 хвилини: на Волині пожежники врятували домівки людей від вогню
22 жовтня о 03:59 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляному 2-поверховому житловому будинку в смт Мар’янівка Горохівського району.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Волинській області.

За викликом до місця події вже за 4 хвилини прибули вогнеборці місцевої пожежної команди, згодом – відділення чергової варти 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів Управління ДСНС у Волинській області.

Осередок пожежі був в кухні однієї з квартир на першому поверсі, отож всі зусилля підрозділів служби «101» були направлені на гасіння пожежі та недопущення розповсюдження вогню далі по поверхах. О 4:17 пожежу вдалось ліквідувати, вогонь встиг знищити тільки холодильник та речі домашнього вжитку.

Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



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Теги: Мар’янівка, пожежа, вогонь, рятувальники
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