Прибули за 4 хвилини: на Волині пожежники врятували домівки людей від вогню

22 жовтня о 03:59 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляному 2-поверховому житловому будинку в смт Мар’янівка Горохівського району.Про це повідомляє Управління ДСНС у Волинській області.За викликом до місця події вже за 4 хвилини прибули вогнеборці місцевої пожежної команди, згодом – відділення чергової варти 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів Управління ДСНС у Волинській області.Осередок пожежі був в кухні однієї з квартир на першому поверсі, отож всі зусилля підрозділів служби «101» були направлені на гасіння пожежі та недопущення розповсюдження вогню далі по поверхах. О 4:17 пожежу вдалось ліквідувати, вогонь встиг знищити тільки холодильник та речі домашнього вжитку.Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.