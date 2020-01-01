На Волині 13-річний хлопець за кермом мотоцикла в'їхав у трактор: лікарі борються за життя дитини





Як стало відомо Інформаційному агентству



Як зазначається, водій мотоцикла не вибрав безпечної швидкості руху та влетів у трактор.



Внаслідок ДТП 13-річний хлопець отримав важкі тілесні ушкодження. У нього відкрита черепно-мозкова травма та численні гематоми. Наразі він знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні, де лікарі борються за його життя. 8-річній дитині надали допомогу і не госпіталізовували.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинський області, зазначивши, що автопригода трапилася близько 18 години у Ратнівському районі, а саме у селі Гута. За кермом мотоцикла перебував 13-річний місцевий житель, з ним була 8-річна пасажирка. Хлопець керуючи мотоциклом, ймовірно, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з трактором «Т-16», за кермом якого перебував 55-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП 13-річний хлопець отримав серйозні травми та був госпіталізований.



За фактом аварії розпочнуть досудове розслідування за ст. 286. В рамках розслідування з’ясують всі обставини автопригоди.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього мотоцикліста трапилася вчора, 21 жовтня, у селі Гута Ратнівського району Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел, за кермом мотоцикла «Мінск» перебував 13-річний хлопець, який з 8-річною дитиною рухався однією із місцевих доріг.Як зазначається, водій мотоцикла не вибрав безпечної швидкості руху та влетів у трактор.Внаслідок ДТП 13-річний хлопець отримав важкі тілесні ушкодження. У нього відкрита черепно-мозкова травма та численні гематоми. Наразі він знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні, де лікарі борються за його життя. 8-річній дитині надали допомогу і не госпіталізовували.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинський області, зазначивши, що автопригода трапилася близько 18 години у Ратнівському районі, а саме у селі Гута. За кермом мотоцикла перебував 13-річний місцевий житель, з ним була 8-річна пасажирка. Хлопець керуючи мотоциклом, ймовірно, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з трактором «Т-16», за кермом якого перебував 55-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП 13-річний хлопець отримав серйозні травми та був госпіталізований.За фактом аварії розпочнуть досудове розслідування за ст. 286. В рамках розслідування з’ясують всі обставини автопригоди.

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