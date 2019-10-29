На святкування у 2021 році Луцьк витратить 1,5 мільйона гривень





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.



Загалом в місті наступного року запланували провести більше 40 заходів.



Серед них найбільше коштів планують передбачити на відзначення Дня міста - 648 тисяч гривень, професійних свят - 270 тисяч, святкове засвічення головної новорічної ялинки Луцька та ялинок у мікрорайонах міста - 120 тисяч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проведення заходів державного, обласного, місцевого значення у 2021 році в Луцьку запланували витратити 1,5 мільйона гривень.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.Загалом в місті наступного року запланували провести більше 40 заходів.Серед них найбільше коштів планують передбачити на відзначення Дня міста - 648 тисяч гривень, професійних свят - 270 тисяч, святкове засвічення головної новорічної ялинки Луцька та ялинок у мікрорайонах міста - 120 тисяч.

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