На святкування у 2021 році Луцьк витратить 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:40
На проведення заходів державного, обласного, місцевого значення у 2021 році в Луцьку запланували витратити 1,5 мільйона гривень.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Загалом в місті наступного року запланували провести більше 40 заходів.
Серед них найбільше коштів планують передбачити на відзначення Дня міста - 648 тисяч гривень, професійних свят - 270 тисяч, святкове засвічення головної новорічної ялинки Луцька та ялинок у мікрорайонах міста - 120 тисяч.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Загалом в місті наступного року запланували провести більше 40 заходів.
Серед них найбільше коштів планують передбачити на відзначення Дня міста - 648 тисяч гривень, професійних свят - 270 тисяч, святкове засвічення головної новорічної ялинки Луцька та ялинок у мікрорайонах міста - 120 тисяч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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