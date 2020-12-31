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У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*

У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
У кінотеатрі "PremierCity" придбати квитки або смаколики у можна за бонуси.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Перевіріти бонуси можна на сайті кінотеатру: https://premiercity.com.ua/profile/login/. Тож приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті.

Бонуси дійсні до 31.12.2020.

Адреса: м.Луцьк, вул.Сухомлинського, 1, ТРЦ "ПортCity", 3 поверх.

У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*

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Теги: PremierCity, бонуси
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