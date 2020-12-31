У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Перевіріти бонуси можна на сайті кінотеатру:



Бонуси дійсні до 31.12.2020.



Адреса: м.Луцьк, вул.Сухомлинського, 1, ТРЦ "ПортCity", 3 поверх.





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