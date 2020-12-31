У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
Сьогодні, 13:42
У кінотеатрі "PremierCity" придбати квитки або смаколики у можна за бонуси.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Перевіріти бонуси можна на сайті кінотеатру: https://premiercity.com.ua/profile/login/. Тож приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті.
Бонуси дійсні до 31.12.2020.
Адреса: м.Луцьк, вул.Сухомлинського, 1, ТРЦ "ПортCity", 3 поверх.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Перевіріти бонуси можна на сайті кінотеатру: https://premiercity.com.ua/profile/login/. Тож приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті.
Бонуси дійсні до 31.12.2020.
Адреса: м.Луцьк, вул.Сухомлинського, 1, ТРЦ "ПортCity", 3 поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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