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Біля кордону з Росією затримали волинянина, якого розшукувала поліція

Біля кордону з Росією затримали волинянина, якого розшукувала поліція
Волинянина, який перебував у розшуку, затримали учора прикордонники Сумського загону неподалік кордону з Росією.

Інформацію про знаходження в прикордонні невідомої особи охоронці кордону отримали від дільничного інспектора прикордонної служби, йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

Група реагування, яка негайно вибула для перевірки інформації, на околиці населеного пункту Родіонівка, що за кількасот метрів від кордону, виявила чоловіка.

Під час з’ясування мети перебування в прикордонні чоловік пояснив правоохоронцям, що він приїхав до населеного пункту Родіонівка з метою нібито придбання приватного будинку, при цьому намір незаконно перетнути українсько-російський кордон категорично заперечував.

В ході проведення подальших перевірочних заходів прикордонники встановили, що чоловік з Волині та перебуває у розшуку за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 (шахрайство) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Наразі 44-річного розшукуваного правопорушника прикордонники передали співробітникам Національної поліції.

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Теги: кордон з Росією, волинянин, прикордонники
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