У Княгининку в 50% обстежених на мамографі жінок виявили паталогію грудей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:38
На території Княгинівської ОТГ впродовж кількох днів працює виїзний рентгенологічний мамограф. У селі Княгининок в 50 відсотків обстежених жінок виявили патологію.
Про це розповіла "Суспільному" сімейна лікарка громади Людмила Левчук.
Нині обстежують жінок села Зміїнець. За 5 годин роботи рентгенлаборант обласного медичного центру онкології Євгеній Приймак обстежив на мамографі 38 жінок. Каже: для них процедура - безкоштовна.
"На кожну жінку йде орієнтовно від 10 до 15 хв. Цей апарат дає розгледіти ущільнення від декількох міліметрів - це дуже точний апарат. І тоді ми вже дивимося, чи доброякісне чи злоякісне утворення. Це вже лікар дивиться", - розповів рентгенлаборант.
За його словами, за день на мамографі можуть оглянути 35-40 жінок.
Детальніше - у відео.
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Про це розповіла "Суспільному" сімейна лікарка громади Людмила Левчук.
Нині обстежують жінок села Зміїнець. За 5 годин роботи рентгенлаборант обласного медичного центру онкології Євгеній Приймак обстежив на мамографі 38 жінок. Каже: для них процедура - безкоштовна.
"На кожну жінку йде орієнтовно від 10 до 15 хв. Цей апарат дає розгледіти ущільнення від декількох міліметрів - це дуже точний апарат. І тоді ми вже дивимося, чи доброякісне чи злоякісне утворення. Це вже лікар дивиться", - розповів рентгенлаборант.
За його словами, за день на мамографі можуть оглянути 35-40 жінок.
Детальніше - у відео.
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