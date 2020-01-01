У Княгининку в 50% обстежених на мамографі жінок виявили паталогію грудей. ВІДЕО





Про це Людмила Левчук.



Нині обстежують жінок села Зміїнець. За 5 годин роботи рентгенлаборант обласного медичного центру онкології Євгеній Приймак обстежив на мамографі 38 жінок. Каже: для них процедура - безкоштовна.



"На кожну жінку йде орієнтовно від 10 до 15 хв. Цей апарат дає розгледіти ущільнення від декількох міліметрів - це дуже точний апарат. І тоді ми вже дивимося, чи доброякісне чи злоякісне утворення. Це вже лікар дивиться", - розповів рентгенлаборант.



За його словами, за день на мамографі можуть оглянути 35-40 жінок.



Детальніше - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Княгинівської ОТГ впродовж кількох днів працює виїзний рентгенологічний мамограф. У селі Княгининок в 50 відсотків обстежених жінок виявили патологію.Про це розповіла "Суспільному" сімейна лікарка громадиНині обстежують жінок села Зміїнець. За 5 годин роботи рентгенлаборант обласного медичного центру онкологіїобстежив на мамографі 38 жінок. Каже: для них процедура - безкоштовна."На кожну жінку йде орієнтовно від 10 до 15 хв. Цей апарат дає розгледіти ущільнення від декількох міліметрів - це дуже точний апарат. І тоді ми вже дивимося, чи доброякісне чи злоякісне утворення. Це вже лікар дивиться", - розповів рентгенлаборант.За його словами, за день на мамографі можуть оглянути 35-40 жінок.Детальніше - у відео.

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