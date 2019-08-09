вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яким був мікрорайон Гнідава у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО

Яким був мікрорайон Гнідава у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, який був мікрорайон Гнідава у Першу світову війну.

Ретросвітлини розмістили на сайті інтернет-видання "Район.Історія".

Проте, так було не завжди. Раніше Гнідава була приміським селом, яке довгий час виконувало господарські повинності на Луцький замок.

Перша письмова згадка про село Гнідава датується 1570 роком. Відомо, що наприкінці ХІХ століття у Гнідаві проживало 242 мешканці, поруч розташовувалась чеська колонія, у якій проживало 195 мешканців.

Усі представлені фото зробили австрійські військові фотографи в роки Першої світової війни на території тоді ще села Гнідава Волинської губернії. На одному з зображень можна побачити, як виглядав місцевий храм на початку ХХ століття.

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Село Гнідава Волинської губернії
Село Гнідава Волинської губернії
Так виглядав місцевий храм на початку ХХ століття
Так виглядав місцевий храм на початку ХХ століття
Перша світова війна
Перша світова війна
Гнідава на фото часів Першої світової війни
Гнідава на фото часів Першої світової війни

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ретрофто, Гнідава
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В текста є автор. Вкажіть, або видаліть.
Відповісти
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Муніципальна няня»: що змінилося та хто тепер має право на компенсацію
Сьогодні, 12:25
Яким був мікрорайон Гнідава у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:57
Чим опікуватиметься новий заступник Погуляйка і які райони за ним «закріпили»
Сьогодні, 11:50
У Княгининку в 50% обстежених на мамографі жінок виявили паталогію грудей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:38
На Волині хлопця, який є єдиним годувальником родини, хочуть забрати до армії. ВІДЕО
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
У Луцьку в мікрорайоні Гнідава – пожежа У Луцьку в мікрорайоні Гнідава – пожежа
02 квітень, 13:04
Пояснили, чому у мікрорайоні ЛПЗ та на Львівській – понижений тиск води Пояснили, чому у мікрорайоні ЛПЗ та на Львівській – понижений тиск води
17 лютий, 17:35
Екскурсія володіннями «Луцькводоканалу»: переконують, що сморід – не їхня вина Екскурсія володіннями «Луцькводоканалу»: переконують, що сморід – не їхня вина
09 серпень, 2019, 17:45
У Луцьку на Гнідаві хочуть будувати багатоповерхівки У Луцьку на Гнідаві хочуть будувати багатоповерхівки
05 червень, 2018, 18:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Муніципальна няня»: що змінилося та хто тепер має право на компенсацію
Сьогодні, 12:25
 0
Яким був мікрорайон Гнідава у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:57
 0
Чим опікуватиметься новий заступник Погуляйка і які райони за ним «закріпили»
Сьогодні, 11:50
 0
У Княгининку в 50% обстежених на мамографі жінок виявили паталогію грудей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:38
 0
На Волині хлопця, який є єдиним годувальником родини, хочуть забрати до армії. ВІДЕО
Сьогодні, 11:28
 0
Медіа
відео
1/8