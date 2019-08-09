Яким був мікрорайон Гнідава у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО





Ретросвітлини розмістили на сайті інтернет-видання

Проте, так було не завжди. Раніше Гнідава була приміським селом, яке довгий час виконувало господарські повинності на Луцький замок.



Перша письмова згадка про село Гнідава датується 1570 роком. Відомо, що наприкінці ХІХ століття у Гнідаві проживало 242 мешканці, поруч розташовувалась чеська колонія, у якій проживало 195 мешканців.



Усі представлені фото зробили австрійські військові фотографи в роки Першої світової війни на території тоді ще села Гнідава Волинської губернії. На одному з зображень можна побачити, як виглядав місцевий храм на початку ХХ століття.



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО



Село Гнідава Волинської губернії Так виглядав місцевий храм на початку ХХ століття Перша світова війна Гнідава на фото часів Першої світової війни

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Проте, так було не завжди. Раніше Гнідава була приміським селом, яке довгий час виконувало господарські повинності на Луцький замок.Перша письмова згадка про село Гнідава датується 1570 роком. Відомо, що наприкінці ХІХ століття у Гнідаві проживало 242 мешканці, поруч розташовувалась чеська колонія, у якій проживало 195 мешканців.Усі представлені фото зробили австрійські військові фотографи в роки Першої світової війни на території тоді ще села Гнідава Волинської губернії. На одному з зображень можна побачити, як виглядав місцевий храм на початку ХХ століття.

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