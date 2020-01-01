Де у Луцьку та на Волині не буде світла 23 жовтня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



09:00 -17:00. с. Рогожани вул. Шевченка 52-93



10:00-12:00. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція в.Устилузька, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТЕЛІТ" БС в.Устилузька, 44, ВКНЗ Вол-Вол. педагогічний коледж ім. А.Кримського, м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 35А



11:00-13:00. ТзОВ "Волинянка" магазин вул. Г.Шухевича, 32, Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання Інфекційне відділення вул. ген. Шухевича, 10, ФОП Чайковська Мирослава Євгенівна Магазин вул. Ковельська, 56, ПТ "Лаверна ломбард Залуський і К", Володимир - Волинський агротехнічний коледж вул. ген. Шухевича, 27 м.Володимир-Волинський, вул. Ген. Шухевича 18-72 17-65 вул.Кунцевича 27,29



13:00-15:00. Володимир - Волинський агротехнічний коледж Тп-24 майстерня Їдальня



Іваничівський район



09:30 – 16:30 с. Заболотці:

- ФГ «Агростиль»,

- ФГ «Зубр-1»,

- клуб,

- заготівельний пункт ФОП Нікончук Ю.В.,

- магазин ФОП Романюк В.О., с. Заболотці вул.І.Франка, вул.Молодіжна, вул.Ставкова, вул.Уткіна і прилеглі

с.Литовеж вул.Тиха, вул.Шевченка і прилеглі

смт.Іваничі вул.8Березня



10:00 – 16:00 с.Завидів – школа, дитсадок, магазин, с. Завидів – повністю, с.Завидів-Деречин - повністю



Камінь-Каширський район



09:00-14:00. Магазини «Троянда». «Меблі». Військкомат.

Бібліотека, м. К-Каширськи вул..Торгова, Низька, Ковельська, провул.Торговий.1Травня

13:00-16:00. МАГАЗИНИ «Вацак».»Славутич», М.К-Каширськийс Вул..Шевченка



09:30-17:00. Пилорама підп..Лащук Петро, с.Брониця(частково)



Ківерцівський район



9:00-17:00. с.Омельне

вул.Поліська,

вул.Шляхова,

вул.Жовтнева,буд.3-30, с.Омельно - клуб

вул.Центральна,буд.25- -87

вул.Паркова,буд.1-33,буд.2-18 , м.Ківерці

вул.Вишневецького,буд.15-50,

вул.Київська,буд.95,99,101,

вул.Рожищанська,буд.2-32



Ковельський район



9:00-17:00. ФОП Шава В.П., ПП "ШеТЛ"

ФОП Спичак Т.М., ПТМ"Ковельтепло"

ПАТ"Укртелеком", ФОП Демчук М.О.

ФОП Крощук М.К., ФОП Калівошко В.С.

ФОП Бабич С.М., ФОП Захаревич С.А.

ФОП Лисакова О.П., ТзОВ"Протектор"

Церква Укр.Святотр., ФОП Маточкін В.Г.

ФОП Чибізов В.П., ФОП Федорук П.С,

ФОП Данилевич О.М., м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького



Локачинський район



9:00-15:00, АТС, ФАП

Будинок культури с. Маньків вул. Центральна,вул. Луцька



місто Луцьк



13:30-16:00. Школа інтернат корпус №1

Школа інтернат корпус №2,їдальня

Магазин №31, ТзОВ «Волинські оптичні мережі, Церква, вул. Профспілкова



Луцький район



09:30-17:00, с. Баківці вул. Перемоги



10:00-17:00, ФОП Воробей Л.В. – магазин та СТО

ПП «Вотранс» - авто мийка, кафе с. Підгайці, вул. Незалежності, Надстирна, Дубнівська, Бутирська



Любомльський та Шацький райони



8:00-17:00. Релігійна громада свідків Егови

ТОВ "АСТЕЛІТ", м.Любомль вул.Лугова ,Воїнів Інтернаціоналфстів,Островецька ,Стуса,пров.Луговий

Магазин "Вишенька", СВК "Україна"

ФОП Гошовський Мирослав Миколайович

ФОП Писачук Михайло Миколайович

ФОП Зуб Ю.М., Стаднік Надія Олександрівна

ФОП Печук Ірина Василівна

Рел.гр.преподобного Онуфрія Укр.Православної церкви, СВК "Украіна", Дитсадок №2 с.Шацьк

Клуб с.Шацьк, Насосна смт.Шацьк

Кафе Едельвейс, ФОП Турич Наталія Василівна

ФОП Юрчук Надія Матвіївна

ПАТ"Укртелеком" Волинська філія

УДППЗ"УКРПОШТА", СВК "Заповіт", Сільська Рада с.Піща,Маг.с.Піща с.Піща

м.Любомль вул.Залізнична ,Володимирська Машівська , 1-го травня Масляна пров.Вишнівський



місто Нововолинськ



9:00-17:00. автостоянка Колос, бар Мередіан, магазин No21, м.Нововолинськ:

вул. О.Пчілки 4, 12-24,

вул. Маяковського 27,29

вул. Небесної Сотні 9-17.

вул. Маяковського 23, 46, 48



Рожищенський район



9:00-17:00. с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна

с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с.Козин, вул.Жовтнева, Миру, с.Тихотин (бригада)

с.Пожарки (повністю)

с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

с.Носачевичі (повністю)

смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня.

с.Березолуки (повністю)

с.Підгірне (повністю)

с.Яблунівка (повністю)

с.Кроватка артсвердловина, комплекс, гуртожиток, с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква, ФАП, церква, клуб, школа.



Старовижівський район



10:00-17:00. с. Дубечно

вул:Лугова, Підварська, Дубова

Школа,ФАП с Мільці вул.:

Богатирьова, провулок Тихий



Турійський район



10:00-13:00. Церква, школа, столова школи, майстерня школи , «Аміла плюс» - магазин с.Новий Двір вул.Центральна



13:00-15:30. ФОП Шклярук О.М.- торг.кфоск, Новодвірська с/р- дит.садок, клуб, водокачка, Фоп Мисюк О.І. – торг.кіоск, с.Новий Двір вул.Центральна, Молодіжна, СВК «Слава»- тр.бригада с.Маковичі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00 -17:00. с. Рогожани вул. Шевченка 52-9310:00-12:00. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція в.Устилузька, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТЕЛІТ" БС в.Устилузька, 44, ВКНЗ Вол-Вол. педагогічний коледж ім. А.Кримського, м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 35А11:00-13:00. ТзОВ "Волинянка" магазин вул. Г.Шухевича, 32, Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання Інфекційне відділення вул. ген. Шухевича, 10, ФОП Чайковська Мирослава Євгенівна Магазин вул. Ковельська, 56, ПТ "Лаверна ломбард Залуський і К", Володимир - Волинський агротехнічний коледж вул. ген. Шухевича, 27 м.Володимир-Волинський, вул. Ген. Шухевича 18-72 17-65 вул.Кунцевича 27,2913:00-15:00. Володимир - Волинський агротехнічний коледж Тп-24 майстерня Їдальня09:30 – 16:30 с. Заболотці:- ФГ «Агростиль»,- ФГ «Зубр-1»,- клуб,- заготівельний пункт ФОП Нікончук Ю.В.,- магазин ФОП Романюк В.О., с. Заболотці вул.І.Франка, вул.Молодіжна, вул.Ставкова, вул.Уткіна і прилегліс.Литовеж вул.Тиха, вул.Шевченка і прилеглісмт.Іваничі вул.8Березня10:00 – 16:00 с.Завидів – школа, дитсадок, магазин, с. Завидів – повністю, с.Завидів-Деречин - повністю09:00-14:00. Магазини «Троянда». «Меблі». Військкомат.Бібліотека, м. К-Каширськи вул..Торгова, Низька, Ковельська, провул.Торговий.1Травня13:00-16:00. МАГАЗИНИ «Вацак».»Славутич», М.К-Каширськийс Вул..Шевченка09:30-17:00. Пилорама підп..Лащук Петро, с.Брониця(частково)9:00-17:00. с.Омельневул.Поліська,вул.Шляхова,вул.Жовтнева,буд.3-30, с.Омельно - клубвул.Центральна,буд.25- -87вул.Паркова,буд.1-33,буд.2-18 , м.Ківерцівул.Вишневецького,буд.15-50,вул.Київська,буд.95,99,101,вул.Рожищанська,буд.2-329:00-17:00. ФОП Шава В.П., ПП "ШеТЛ"ФОП Спичак Т.М., ПТМ"Ковельтепло"ПАТ"Укртелеком", ФОП Демчук М.О.ФОП Крощук М.К., ФОП Калівошко В.С.ФОП Бабич С.М., ФОП Захаревич С.А.ФОП Лисакова О.П., ТзОВ"Протектор"Церква Укр.Святотр., ФОП Маточкін В.Г.ФОП Чибізов В.П., ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М., м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького9:00-15:00, АТС, ФАПБудинок культури с. Маньків вул. Центральна,вул. Луцька13:30-16:00. Школа інтернат корпус №1Школа інтернат корпус №2,їдальняМагазин №31, ТзОВ «Волинські оптичні мережі, Церква, вул. Профспілкова09:30-17:00, с. Баківці вул. Перемоги10:00-17:00, ФОП Воробей Л.В. – магазин та СТОПП «Вотранс» - авто мийка, кафе с. Підгайці, вул. Незалежності, Надстирна, Дубнівська, Бутирська8:00-17:00. Релігійна громада свідків ЕговиТОВ "АСТЕЛІТ", м.Любомль вул.Лугова ,Воїнів Інтернаціоналфстів,Островецька ,Стуса,пров.ЛуговийМагазин "Вишенька", СВК "Україна"ФОП Гошовський Мирослав МиколайовичФОП Писачук Михайло МиколайовичФОП Зуб Ю.М., Стаднік Надія ОлександрівнаФОП Печук Ірина ВасилівнаРел.гр.преподобного Онуфрія Укр.Православної церкви, СВК "Украіна", Дитсадок №2 с.ШацькКлуб с.Шацьк, Насосна смт.ШацькКафе Едельвейс, ФОП Турич Наталія ВасилівнаФОП Юрчук Надія МатвіївнаПАТ"Укртелеком" Волинська філіяУДППЗ"УКРПОШТА", СВК "Заповіт", Сільська Рада с.Піща,Маг.с.Піща с.Піщам.Любомль вул.Залізнична ,Володимирська Машівська , 1-го травня Масляна пров.Вишнівський9:00-17:00. автостоянка Колос, бар Мередіан, магазин No21, м.Нововолинськ:вул. О.Пчілки 4, 12-24,вул. Маяковського 27,29вул. Небесної Сотні 9-17.вул. Маяковського 23, 46, 489:00-17:00. с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи), с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільнас.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с.Козин, вул.Жовтнева, Миру, с.Тихотин (бригада)с.Пожарки (повністю)с.Переспа тракторна бригада, майстерня, станція зв’язку, ППМ, БССЗ, майстерня. с.Переспа вул.Набережна, Спортивна, Учительська.с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня.с.Березолуки (повністю)с.Підгірне (повністю)с.Яблунівка (повністю)с.Кроватка артсвердловина, комплекс, гуртожиток, с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква, ФАП, церква, клуб, школа.10:00-17:00. с. Дубечновул:Лугова, Підварська, ДубоваШкола,ФАП с Мільці вул.:Богатирьова, провулок Тихий10:00-13:00. Церква, школа, столова школи, майстерня школи , «Аміла плюс» - магазин с.Новий Двір вул.Центральна13:00-15:30. ФОП Шклярук О.М.- торг.кфоск, Новодвірська с/р- дит.садок, клуб, водокачка, Фоп Мисюк О.І. – торг.кіоск, с.Новий Двір вул.Центральна, Молодіжна, СВК «Слава»- тр.бригада с.Маковичі

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