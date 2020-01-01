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«Муніципальна няня»: що змінилося та хто тепер має право на компенсацію

«Муніципальна няня»: що змінилося та хто тепер має право на компенсацію
Наразі майже 35 тисяч осіб отримують компенсацію з догляду за дитиною до трьох років - "муніципальна няня". На цю бюджетну програму у 2020 році передбачено 268,8 млн грн.

Утім, нещодавно уряд вніс зміни до цієї постанови, - пише ТСН.

На початку 2019 року уряд ухвалив постанову про муніципальних нянь. Сім'я могла отримати компенсацію від держави розміром 1779 грн у місяць на оплату послуги няні для дитини до трьох років. Утім, у вересні внесли суттєві зміни. На те є свої причини, кажуть у Міністерстві соціальної політики.

"У рамках цього пілотного проєкту відбулось зловживання, які ми побачили. Зловживання були такі, що батьки дійсно отримували допомогу від держави, але няня була тільки за документами", - розповів заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов. 

Тепер отримати компенсацію можна за умови, якщо двоє батьків офіційно працюють, а мама вийшла на роботу до закінчення терміну декретної відпустки.
"Батьки мають бути зайняті не просто. Наприклад, до нас звертаються і кажуть, що ми працюємо. А працюють вони офіційно, тому батьки мають підтвердити, що вони зайняті і на сьогоднішній день працюють офіційно", - каже чиновник.

Усі документи можна подати в електронному вигляді: через сайт соціальної політики, Єдиний державний портал, вебпортал електронних послуг. "Це простий пакет документів: договір з нянею, платіжні доручні, які засвідчують, що відбулася оплата між батьками і нянею, свідоцтво про народження", - повідомив Борис Лебедцов.

Наприклад, мама 1,5-річного сина Віра Калініна, оформила виплату ще в липні і вже двічі встигла отримати відшкодування. Проте зараз не працює, і відповідно до змін, залишиться без допомоги. "Допомога няні, як я сама впевнилася в цьому, потрібна не лише мамі, яка працює. Коли мала дитина і вона ще не ходить до садочка, дуже доречним стає допомога няні, яка може посидіти з дитиною декілька годин на тиждень. Мама може зробити свої справи, відпочити", - розповіла вона.

Жінка обурена не лише, як мама, але як і правознавиця. Вона має юридичну освіту, і каже, що вводити такі зміни несправедливо: "Попит на цю послугу "муніципальна няня" був створений державою самою. Коли вже зараз сім’ї оформили цю допомогу, а її беруть і забирають. Є сім’ї, в яких нема дідусів, бабусь, бо ті живуть в інших містах. Їм дуже доречним стала ця програма".

Однак тепер виняток, коли батьки можуть не працювати і отримувати компенсацію, лише для дітей з інвалідністю, або, якщо один або двоє батьків мають інвалідність першої чи другої групи. Також у міністерстві наголошують: внесли зміни і щодо самої муніципальної няні. Тепер, якщо це няня фізична особа-підприємець, то одночасно може доглядати трьох дітей. Якщо ж юридична особа, то десять дітей. Розраховувати батьки можуть лише на 1779 гривень. Все, що більше,  доведеться платити з власної кишені.

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Теги: Муніципальна няня, зміни
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