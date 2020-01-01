Рибпатруль спіймав «на гарячому» волинянина, який ловив раків сіткою. ФОТО
Сьогодні, 13:04
20 жовтня Волинський рибоохоронний патруль спільно з небайдужою громадськістю викрили грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на водоймі поблизу 5-го мікрорайону у Нововолинську.
Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
Так, близько 22 години виявили порушника, який ловив рибу забороненим знаряддям – кастинговою сіткою. У сітці знаходилися 22 лоскирки та 2 раки. Збитки склали 799 грн.
На особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонене знаряддя вилучили.
«Дякуємо громадянам за допомогу у виявленні правопорушень. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення Правил рибальства. Ваша активність допомагає попередити та не допустити значних збитків. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40» - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
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Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
Так, близько 22 години виявили порушника, який ловив рибу забороненим знаряддям – кастинговою сіткою. У сітці знаходилися 22 лоскирки та 2 раки. Збитки склали 799 грн.
На особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонене знаряддя вилучили.
«Дякуємо громадянам за допомогу у виявленні правопорушень. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення Правил рибальства. Ваша активність допомагає попередити та не допустити значних збитків. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40» - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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