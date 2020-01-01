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Рибпатруль спіймав «на гарячому» волинянина, який ловив раків сіткою. ФОТО

Рибпатруль спіймав «на гарячому» волинянина, який ловив раків сіткою. ФОТО
20 жовтня Волинський рибоохоронний патруль спільно з небайдужою громадськістю викрили грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на водоймі поблизу 5-го мікрорайону у Нововолинську.

Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.

Так, близько 22 години виявили порушника, який ловив рибу забороненим знаряддям – кастинговою сіткою. У сітці знаходилися 22 лоскирки та 2 раки. Збитки склали 799 грн.

На особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонене знаряддя вилучили.

«Дякуємо громадянам за допомогу у виявленні правопорушень. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення Правил рибальства. Ваша активність допомагає попередити та не допустити значних збитків. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40» - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Рибпатруль спіймав «на гарячому» волинянина, який ловив раків сіткою. ФОТО
Рибпатруль спіймав «на гарячому» волинянина, який ловив раків сіткою. ФОТО

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Теги: браконьєрство, Нововолинськ, рибпатруль
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