вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мріє про відпочинок на морі: у дитини загиблого бійця з Волині – день народження

Мріє про відпочинок на морі: у дитини загиблого бійця з Волині – день народження
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ


Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


23 жовтня свій 8-ий день народження святкуватиме Артемко. Його тато Анатолій Шилік, капітан Збройних Сил України (51 ОМБР), загинув у 2014 році в боях за Іловайськ. Більшість особового складу батареї під командуванням капітана Шиліка знаходилася на блокпосту 39-06 неподалік від Іловайська, який обстрілювався з самохідно-артилерійських гармат «Нона». Коли від одного з пострілів на машині ГАЗ-66 загорівся тент, Анатолій кинувся його гасити. Інші бійці з укриттів вибігли на допомогу. Коли всі знаходилися біля машини, прилетіло ще кілька снарядів, від яких загинули командир з іншими військовослужбовцями.

У капітана Шиліка залишилися дружина та двоє дітей – донечка Тетянка та її молодший братик.

Хоч Артемко пам’ятає татка лише із фотографій, адже йому було тоді півтора рочки, але кожного вечора бажає йому на добраніч і каже, як сильно його любить. Наш іменинник вже навчається у другому класі і має там багато друзів. Він росте комунікабельним та товариським і нікому не дає себе образити.

«Артемко ще занадто маленький, щоб говорити про майбутню професію, але йому дуже подобаються великі автомобілі, каже мама Олена Григорівна. Але дуже любить висотні будинки і каже що буде будівельником." Тьомчик любить кататись на велосипеді та на роликах. У вільний час любить складати лего, дивитись розвиваючі мультики, а потім переказувати мамі.

Юнак з мамою, на запрошення волонтерів 3 роки тому злітали до Ізраїлю. «Це була наша перша поїздка за кордон, але, гадаю, вона запам'ятається нам на все життя! Нас вразило все: гостинність, святі місця, море (якби можна було в ньому спати, то Артем і додому не ходив би, бо море він побачив теж вперше)», – розповідає мама.

Тепер найбільша мрія Артема – відпочинок на морі. Хотів би потрапити до Болгарії. А ще сподівається, що колись побуває у чарівному LEGOLand. Також хлопчик кілька років тому мав змогу відвідати мальовничі Карпати. Там він побачив справжнє гуцульське Різдво, познайомився із багатьма дітками, у кого війна теж відібрала татусів і безтурботне дитинство. Вони разом робили красиві поробки та досхочу налазились по горам.

Оскільки сестра навчається у столиці, то братик за нею дуже сумує. З нетерпінням чекає, коли вона приїде, адже вони разом ходять на мультики.

Після загибелі тата сім’я намагається справлятися з труднощами, однак це вдається не завжди, бо Анатолій був основним годувальником. Тож труднощі часом не оминають родину, проте Олена Григорівна старається у всьому забезпечити своїх дітей і завжди на позитиві. Сім’я Шилік дуже вдячна за пам’ять і увагу від небайдужих людей та волонтерів.

Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 050992294100 та 0989481450.

Фінансово підтримати родину можна:

4149 4991 3611 9656 (Шилік Альона Григорівна, ПриватБанк)

Інформація для благодійників: Шилік Артем – 8 років (23.10.2012) м. Ковель. Зріст: 130, розмір взуття: 34.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в аварії зіткнулись пожежна машина, навчальне авто Geely та Volkswagen
Сьогодні, 15:20
Роке, Дуклана і Клотильда: які незвичні імена давали дітям у Луцьку 150 років тому
Сьогодні, 15:15
Мріє про відпочинок на морі: у дитини загиблого бійця з Волині – день народження
Сьогодні, 14:55
У Києві з 9-го поверху випала жінка з дитиною
Сьогодні, 14:38
Під Луцьком – потрійна аварія: є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 13:59
Схожі новини
Мріє стати будівельником: волонтери закликають привітати з днем народження сина волинського «кіборга» Мріє стати будівельником: волонтери закликають привітати з днем народження сина волинського «кіборга»
15 жовтень, 09:32
Донька волинського «кіборга» святкує день народження: волонтери закликають привітати дівчинку Донька волинського «кіборга» святкує день народження: волонтери закликають привітати дівчинку
12 жовтень, 14:28
Тато тримав на руках доньку лише двічі: у дитини загиблого волинського Героя – день народження Тато тримав на руках доньку лише двічі: у дитини загиблого волинського Героя – день народження
02 жовтень, 10:51
На Волині волонтери просять підтримати 14-річну доньку військового, який помер під час навчань на полігоні На Волині волонтери просять підтримати 14-річну доньку військового, який помер під час навчань на полігоні
30 вересень, 16:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Напівтаємний візит: для чого насправді приїжджав і чого злякався Зеленський на Волині?
Сьогодні, 15:29
 0
У Луцьку в аварії зіткнулись пожежна машина, навчальне авто Geely та Volkswagen
Сьогодні, 15:20
 0
Роке, Дуклана і Клотильда: які незвичні імена давали дітям у Луцьку 150 років тому
Сьогодні, 15:15
 0
Мріє про відпочинок на морі: у дитини загиблого бійця з Волині – день народження
Сьогодні, 14:55
 0
У Києві з 9-го поверху випала жінка з дитиною
Сьогодні, 14:38
 0
Медіа
відео
1/8