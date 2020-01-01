Мріє про відпочинок на морі: у дитини загиблого бійця з Волині – день народження

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.23 жовтня свій 8-ий день народження святкуватиме. Його тато, капітан Збройних Сил України (51 ОМБР), загинув у 2014 році в боях за Іловайськ. Більшість особового складу батареї під командуванням капітана Шиліка знаходилася на блокпосту 39-06 неподалік від Іловайська, який обстрілювався з самохідно-артилерійських гармат «Нона». Коли від одного з пострілів на машині ГАЗ-66 загорівся тент, Анатолій кинувся його гасити. Інші бійці з укриттів вибігли на допомогу. Коли всі знаходилися біля машини, прилетіло ще кілька снарядів, від яких загинули командир з іншими військовослужбовцями.У капітана Шиліка залишилися дружина та двоє дітей – донечка Тетянка та її молодший братик.Хоч Артемко пам’ятає татка лише із фотографій, адже йому було тоді півтора рочки, але кожного вечора бажає йому на добраніч і каже, як сильно його любить. Наш іменинник вже навчається у другому класі і має там багато друзів. Він росте комунікабельним та товариським і нікому не дає себе образити.«Артемко ще занадто маленький, щоб говорити про майбутню професію, але йому дуже подобаються великі автомобілі, каже мама Олена Григорівна. Але дуже любить висотні будинки і каже що буде будівельником." Тьомчик любить кататись на велосипеді та на роликах. У вільний час любить складати лего, дивитись розвиваючі мультики, а потім переказувати мамі.Юнак з мамою, на запрошення волонтерів 3 роки тому злітали до Ізраїлю. «Це була наша перша поїздка за кордон, але, гадаю, вона запам'ятається нам на все життя! Нас вразило все: гостинність, святі місця, море (якби можна було в ньому спати, то Артем і додому не ходив би, бо море він побачив теж вперше)», – розповідає мама.Тепер найбільша мрія Артема – відпочинок на морі. Хотів би потрапити до Болгарії. А ще сподівається, що колись побуває у чарівному LEGOLand. Також хлопчик кілька років тому мав змогу відвідати мальовничі Карпати. Там він побачив справжнє гуцульське Різдво, познайомився із багатьма дітками, у кого війна теж відібрала татусів і безтурботне дитинство. Вони разом робили красиві поробки та досхочу налазились по горам.Оскільки сестра навчається у столиці, то братик за нею дуже сумує. З нетерпінням чекає, коли вона приїде, адже вони разом ходять на мультики.Після загибелі тата сім’я намагається справлятися з труднощами, однак це вдається не завжди, бо Анатолій був основним годувальником. Тож труднощі часом не оминають родину, проте Олена Григорівна старається у всьому забезпечити своїх дітей і завжди на позитиві. Сім’я Шилік дуже вдячна за пам’ять і увагу від небайдужих людей та волонтерів.Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 050992294100 та 0989481450.4149 4991 3611 9656 (Шилік Альона Григорівна, ПриватБанк)Шилік Артем – 8 років (23.10.2012) м. Ковель. Зріст: 130, розмір взуття: 34.