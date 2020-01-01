У Ковелі судили чоловіка, бо той відлупцював жінку, з якою познайомився на вулиці





Однак, у судовому засіданні своєї вини він так і не визнав, - пише



За версією обвинуваченого історія починалася так: в ніч з 27 на 28 жовтня 2019 року він гуляв містом. Зустріч п’яну жінку біля її будинку. Та начебто сама до нього вчепилася з пропозицією погадати та вгостити цигаркою. Той зацікавився і раптово зрозумів, що жінка має сина, який є свідком у справі щодо загибелі його сина.



Почалася розмова, що затягнулася на кілька годин. За цей час вони поїхали на таксі в магазин. Потім — на міське кладовище. Деталі щодо цього візиту не уточнюються, однак далі маршрут знову звернув до хати жінки. Там вони продовжили пити. Прийшла ще одна жінка з чоловіком, вони відпочивали і коли вночі почався дощ — зайшли в квартиру потерпілої. Там чоловік почувався зле від великої кількості ікон, але свято продовжили вже на кухні.



І коли жінка вкотре запропонувала погадати на руці — водій зізнався, що її син свідок у справі його сина. Далі вже, начебто біля 4 ранку його вигнали з хати, він мирно пішов і нікого не бив.



Однак ці слова суперечать показанням потерпілої. По-перше, стверджує, чоловік сам запропонував випити і купив алкоголь. І вони справді пили, а коли почався дощ, то всі покинули її квартиру. Обвинувачений залишився. Він просив у неї номер телефону її сина, який проходить у справі щодо сина обвинуваченого свідком. Однак вона відмовила. Тоді вона отримала удар. Жінку на підлозі побачила інша учасниця застілля, яка повернулася за ключами. Саме цій версії повірив суд.



Потерпіла подала також цивільний позов, прагнучи стягнути з кривдника 31 350 грн майнової шкоди, 10 000 грн моральної шкоди та витрат на оплату професійної правової допомоги в сумі 5 000 грн. Однак Феміда вирішила вдовольнити лише виплату 10 тисяч моральної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водію із Ковеля суд виніс вирок у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень. Справа відбувалася у жовтні 2019 року. Чоловік розплачується за те, що вдарив жінку і через це у неї, зокрема, випав зуб.Однак, у судовому засіданні своєї вини він так і не визнав, - пише Конкурент За версією обвинуваченого історія починалася так: в ніч з 27 на 28 жовтня 2019 року він гуляв містом. Зустріч п’яну жінку біля її будинку. Та начебто сама до нього вчепилася з пропозицією погадати та вгостити цигаркою. Той зацікавився і раптово зрозумів, що жінка має сина, який є свідком у справі щодо загибелі його сина.Почалася розмова, що затягнулася на кілька годин. За цей час вони поїхали на таксі в магазин. Потім — на міське кладовище. Деталі щодо цього візиту не уточнюються, однак далі маршрут знову звернув до хати жінки. Там вони продовжили пити. Прийшла ще одна жінка з чоловіком, вони відпочивали і коли вночі почався дощ — зайшли в квартиру потерпілої. Там чоловік почувався зле від великої кількості ікон, але свято продовжили вже на кухні.І коли жінка вкотре запропонувала погадати на руці — водій зізнався, що її син свідок у справі його сина. Далі вже, начебто біля 4 ранку його вигнали з хати, він мирно пішов і нікого не бив.Однак ці слова суперечать показанням потерпілої. По-перше, стверджує, чоловік сам запропонував випити і купив алкоголь. І вони справді пили, а коли почався дощ, то всі покинули її квартиру. Обвинувачений залишився. Він просив у неї номер телефону її сина, який проходить у справі щодо сина обвинуваченого свідком. Однак вона відмовила. Тоді вона отримала удар. Жінку на підлозі побачила інша учасниця застілля, яка повернулася за ключами. Саме цій версії повірив суд.Потерпіла подала також цивільний позов, прагнучи стягнути з кривдника 31 350 грн майнової шкоди, 10 000 грн моральної шкоди та витрат на оплату професійної правової допомоги в сумі 5 000 грн. Однак Феміда вирішила вдовольнити лише виплату 10 тисяч моральної шкоди.

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