Експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих виборів





Таку думку в коментарі кореспонденту Олексій Дорошенко.



“Можу сказати, що зараз не буде відбуватися жодних суттєвих коливань з курсом національної валюти. По відношенню до долара, до євро. Оскільки зараз вже зрозуміло, що в Національному банку вже фактично все відбулося. НБУ не зміг зробити те, на що розраховував, стосовно кредитування. Але стосовно якраз девальвації гривні - тут відбувається все нормально, тому що тут якраз повільна девальвація повинна бути зараз. Тому що ми повинні бути конкурентними на зовнішньому ринку. А це зараз за рахунок послаблення національної валюти. Так що, це відбувається. При чому, це відбувається досить правильно, тобто, поступово, на 5-10 копійок за тиждень. Потім воно стоїть”, - сказав Олексій Дорошенко.



Він зазначив, що швидкого здешевлення гривні не буде. Через це ціни на внутрішньому ринку не залежать від курсу валют.



“Для експортера це добре, тому що продукція конкурентна. Я те, що зараз бачу - ніхто в Національному банку не планує швидко переходити на девальвацію гривні. Тому що коли якраз лише Шевченко прийшов, як голова (НБУ - ред.), тоді відбулося якраз падіння гривні досить швидке - десь 50 копійок… Я говорив про те, що, вибачте, але щось робіть, тому що зараз це призведе до інфляції і до того, що виробники почнуть, все ж таки, переглядати ціни. Інфляція зросте. Вони, все ж таки, зробили все. Але, все-таки, десь до кінця року ми дійдемо з вами до 29 грн за один долар. Можливо, навіть 29,5, якщо буде все досить швидко розвиватися, але, скоріш за все, 29-29,2 - от таку динаміку побачимо”, - додав експерт.



За його словами, це нормально і призведе до того, що державний бюджет буде наповнюватись, експортери будуть задоволені, а інфляція буде нормальною.



Він зазначив, що результати виборів не позначаться на курсі гривні.



“Взагалі ніяким чином не вплине. У Національному банку все вже поставлено на свої місця. Там, в принципі, прийшла команда, яка, скажімо так, від президента, тому там вони міняють заступників, голів департаментів, але, по факту, це не вплине якимось чином на курс національної валюти. Вони зараз якраз, знаєте, захоплені тим, як звільнити ще Рожкову, ще голову департамента Сологуба. От якраз це і те, що відволікає їх, все інше стабільно, нормально. Тому я не бачу зараз будь-яких перешкод на цьому шляху, так що і розмовляючи зараз із членами ради НБУ… Вони, в принципі, також не прогнозують якихось негативних речей”, - розповів Олексій Дорошенко.



Нагадаємо, чергові місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року, на них будуть обирати депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, відповідних сільських, селищних, міських голів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Результати місцевих виборів не спровокують суттєві коливання курсу гривні до долара та євро. Девальвація національної валюти продовжиться зі швидкістю 5-10 копійок на тиждень і до кінця 2020 року курс може досягти 29 - 29,5 грн/дол.Таку думку в коментарі кореспонденту УНН висловив економічний експерт“Можу сказати, що зараз не буде відбуватися жодних суттєвих коливань з курсом національної валюти. По відношенню до долара, до євро. Оскільки зараз вже зрозуміло, що в Національному банку вже фактично все відбулося. НБУ не зміг зробити те, на що розраховував, стосовно кредитування. Але стосовно якраз девальвації гривні - тут відбувається все нормально, тому що тут якраз повільна девальвація повинна бути зараз. Тому що ми повинні бути конкурентними на зовнішньому ринку. А це зараз за рахунок послаблення національної валюти. Так що, це відбувається. При чому, це відбувається досить правильно, тобто, поступово, на 5-10 копійок за тиждень. Потім воно стоїть”, - сказав Олексій Дорошенко.Він зазначив, що швидкого здешевлення гривні не буде. Через це ціни на внутрішньому ринку не залежать від курсу валют.“Для експортера це добре, тому що продукція конкурентна. Я те, що зараз бачу - ніхто в Національному банку не планує швидко переходити на девальвацію гривні. Тому що коли якраз лише Шевченко прийшов, як голова (НБУ - ред.), тоді відбулося якраз падіння гривні досить швидке - десь 50 копійок… Я говорив про те, що, вибачте, але щось робіть, тому що зараз це призведе до інфляції і до того, що виробники почнуть, все ж таки, переглядати ціни. Інфляція зросте. Вони, все ж таки, зробили все. Але, все-таки, десь до кінця року ми дійдемо з вами до 29 грн за один долар. Можливо, навіть 29,5, якщо буде все досить швидко розвиватися, але, скоріш за все, 29-29,2 - от таку динаміку побачимо”, - додав експерт.За його словами, це нормально і призведе до того, що державний бюджет буде наповнюватись, експортери будуть задоволені, а інфляція буде нормальною.Він зазначив, що результати виборів не позначаться на курсі гривні.“Взагалі ніяким чином не вплине. У Національному банку все вже поставлено на свої місця. Там, в принципі, прийшла команда, яка, скажімо так, від президента, тому там вони міняють заступників, голів департаментів, але, по факту, це не вплине якимось чином на курс національної валюти. Вони зараз якраз, знаєте, захоплені тим, як звільнити ще Рожкову, ще голову департамента Сологуба. От якраз це і те, що відволікає їх, все інше стабільно, нормально. Тому я не бачу зараз будь-яких перешкод на цьому шляху, так що і розмовляючи зараз із членами ради НБУ… Вони, в принципі, також не прогнозують якихось негативних речей”, - розповів Олексій Дорошенко.Нагадаємо, чергові місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року, на них будуть обирати депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, відповідних сільських, селищних, міських голів.

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