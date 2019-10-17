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У Польщі викрили фірму, яка нелегально працевлаштувала понад 100 українців

У Польщі викрили фірму, яка нелегально працевлаштувала понад 100 українців
Власник одного з підприємств у Вроцлаві незаконно працевлаштував 131 іноземця.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на strazgraniczna.pl, прикордонники провели перевірку у вроцлавській фірмі, яка працює в сфері металургійної та будівельної промисловості.

Відтак, перевірили понад 146 осіб. Серед них – 132 громадянина України, 10 громадян Куби та 4 білоруси. У результаті перевірки встановили, що аж 131 іноземець працював з порушенням законодавства. Крім того, багато з них виконували роботу не на тих умовах, які були вказані в “освядченнях”.

Справу передали до суду. За незаконне працевлаштування іноземців, власник фірми може заплатити штраф у розмірі до 30 000 злотих.

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Теги: українці Польща, фірма
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