Волинянину, який торгував наркотиками, дали 6 років тюрми

За вчинення наркозлочинів Ківерцівський районний суд призначив 32-річному волинянину покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.Зазначається, що упродовж січня-квітня 2020 року правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком громадянам амфетаміну та канабісу, - інформує прокуратура Волинської області.Зауважують, що він і раніше мав конфлікти із законом, а ці злочини вчиняв, перебуваючи під домашнім арештом.Наступні шість років волинянин, якому у квітні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проведе за ґратами.