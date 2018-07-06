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Волинянину, який торгував наркотиками, дали 6 років тюрми

Волинянину, який торгував наркотиками, дали 6 років тюрми
За вчинення наркозлочинів Ківерцівський районний суд призначив 32-річному волинянину покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що упродовж січня-квітня 2020 року правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком громадянам амфетаміну та канабісу, - інформує прокуратура Волинської області.

Зауважують, що він і раніше мав конфлікти із законом, а ці злочини вчиняв, перебуваючи під домашнім арештом.

Наступні шість років волинянин, якому у квітні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проведе за ґратами.

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Теги: наркотики, злочин, суд
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