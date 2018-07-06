Волинянину, який торгував наркотиками, дали 6 років тюрми
Сьогодні, 16:44
За вчинення наркозлочинів Ківерцівський районний суд призначив 32-річному волинянину покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зазначається, що упродовж січня-квітня 2020 року правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком громадянам амфетаміну та канабісу, - інформує прокуратура Волинської області.
Зауважують, що він і раніше мав конфлікти із законом, а ці злочини вчиняв, перебуваючи під домашнім арештом.
Наступні шість років волинянин, якому у квітні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проведе за ґратами.
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Зазначається, що упродовж січня-квітня 2020 року правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком громадянам амфетаміну та канабісу, - інформує прокуратура Волинської області.
Зауважують, що він і раніше мав конфлікти із законом, а ці злочини вчиняв, перебуваючи під домашнім арештом.
Наступні шість років волинянин, якому у квітні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проведе за ґратами.
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Волинянину, який торгував наркотиками, дали 6 років тюрми
Сьогодні, 16:44