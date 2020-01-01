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Мешканці 35 багатоквартирних будинків у Луцьку – досі без тепла. ВІДЕО

Мешканці 35 багатоквартирних будинків у Луцьку – досі без тепла. ВІДЕО
Станом на 22 жовтня через прориви на тепломагістралях у Луцьку без тепла 35 будинків. Аварії трапляються щодня.

Про це розповів Суспільному заступник директора ДКП «Луцьктепло» Віктор Мельник.

Старший майстер Першого теплового району у Луцьку Вадим Безносиков розповів: сьогодні на тепломагістралях Луцька сталося 8 аварій, через це 35 багатоквартирних будинків без тепла. Заступник директора ДКП «Луцьктепло» з виробництва Віктор Мельник каже: причина аварій – старі тепломережі.

Як розповів Віктор Мельник, опалювальний сезон у Луцьку розпочався 16 жовтня. Тепло отримали усі лікарні, дошкільні заклади та школи. Тепер подають опалення до житла лучан. Зі слів речника ДКП «Луцьктепло» Антона Безносикова, 45 міських котелень обслуговують 773 багатоквартирні будинки.

Віктор Мельник каже: ДКП «Луцьктепло» обслуговує котельні та зовнішні мережі. За тепло в будинках відповідають слюсарі ЖКП та голови ОСББ, які мають випустити повітря з системи та контролювати роботу індивідуальних теплових пунктів.

У квартирі лучанки Марії Скороход, яка живе в Луцьку за адресою Словацького, 12 - батареї холодні від 16 жовтня. Пропала і гаряча вода. "Одягаємось, хто як може. Холодно", - каже жінка.

Майстер ДКП «Луцьктепло» Анатолій Савран ремонтує порив на теплотрасі в центрі міста. Майстер розповідає: на цій магістралі - це друга аварія. Бригада з ремонту теплових мереж щойно закінчила зварювальні роботи. Залишилось заповнити трубопроводи водою і все перевірити. До кінця дня тепло та гарячу воду на будинок Словацького, 12 - подадуть, - каже майстер.






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Теги: опалення, Луцьк, аварії на тепломережах
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