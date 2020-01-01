вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 жовтня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua. У Любешеві можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі до +8…+10 градусів, удень підніметься до +15…+16. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука
Сьогодні, 19:53
У Луцьку планують відремонтувати низку шкільних спортмайданчиків. СПИСОК
Сьогодні, 19:39
Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 жовтня
07 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 жовтня
06 жовтень, 20:00
Якою буде погода на Волині у вівторок, 6 жовтня Якою буде погода на Волині у вівторок, 6 жовтня
05 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 жовтня
01 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука
Сьогодні, 19:53
 0
У Луцьку планують відремонтувати низку шкільних спортмайданчиків. СПИСОК
Сьогодні, 19:39
 0
Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
Медіа
відео
1/8