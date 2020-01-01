Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 жовтня





У Луцьку, Ковелі, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua. У Любешеві можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі до +8…+10 градусів, удень підніметься до +15…+16. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Ковелі, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua. У Любешеві можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі до +8…+10 градусів, удень підніметься до +15…+16. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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