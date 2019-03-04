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Волинянина, який через ревнощі до смерті побив дружину, залишили під вартою

Волинянина, який через ревнощі до смерті побив дружину, залишили під вартою
Приставши на позицію прокурорів Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури, Волинський апеляційний суд залишив під вартою 41-річного жителя села Берегове, який жорстоко вбив свою дружину.

Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство вважає, що удень 7 жовтня 2020 року нетверезий чоловік з ревнощів жорстоко побив матір своїх п’яти дітей і вона невдовзі померла від отриманих травм.

Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проте сторона захисту оскаржила це рішення, наполягаючи на обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Дослухавшись до думки прокурорів, суд апеляційної інстанції залишив підозрюваного під вартою.

Довідково: за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: вбивство, Рожищі, ревнощі
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