Волинянина, який через ревнощі до смерті побив дружину, залишили під вартою
Сьогодні, 17:05
Приставши на позицію прокурорів Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури, Волинський апеляційний суд залишив під вартою 41-річного жителя села Берегове, який жорстоко вбив свою дружину.
Про це повідомляє обласна прокуратура.
Слідство вважає, що удень 7 жовтня 2020 року нетверезий чоловік з ревнощів жорстоко побив матір своїх п’яти дітей і вона невдовзі померла від отриманих травм.
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Проте сторона захисту оскаржила це рішення, наполягаючи на обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Дослухавшись до думки прокурорів, суд апеляційної інстанції залишив підозрюваного під вартою.
Довідково: за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Про це повідомляє обласна прокуратура.
Слідство вважає, що удень 7 жовтня 2020 року нетверезий чоловік з ревнощів жорстоко побив матір своїх п’яти дітей і вона невдовзі померла від отриманих травм.
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Проте сторона захисту оскаржила це рішення, наполягаючи на обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Дослухавшись до думки прокурорів, суд апеляційної інстанції залишив підозрюваного під вартою.
Довідково: за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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