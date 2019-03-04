Волинянина, який через ревнощі до смерті побив дружину, залишили під вартою

Приставши на позицію прокурорів Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури, Волинський апеляційний суд залишив під вартою 41-річного жителя села Берегове, якийПро це повідомляє обласна прокуратура.Слідство вважає, що удень 7 жовтня 2020 року нетверезий чоловік з ревнощів жорстоко побив матір своїх п’яти дітей і вона невдовзі померла від отриманих травм.Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Проте сторона захисту оскаржила це рішення, наполягаючи на обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.Дослухавшись до думки прокурорів, суд апеляційної інстанції залишив підозрюваного під вартою.Довідково: за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.