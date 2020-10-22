Під Києвом загорілося утилізаційне підприємство, є постраждалі. ФОТО

У Київській області вогнеборці ліквідували загорання на утилізаційному підприємстві.Так, 22 жовтня о 13:45 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в місті Обухів на вулиці Промислова, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загорання виникло на території підприємства, яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин та медичних препаратів. Пожежа виникла безпосередньо в ангарі на площі 150 кв. м., прибудованого до металевого складського приміщення площа якого становить 600 кв. м.Внаслідок пожежі опіки отримали 4 працівника підприємства.Пожежу локалізували о 14:36 та повністю ліквідували о 15:32. На місці події зосереджено 9 одиниць техніки та 42 чоловіка особового складу.