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Під Києвом загорілося утилізаційне підприємство, є постраждалі. ФОТО

Під Києвом загорілося утилізаційне підприємство, є постраждалі. ФОТО
У Київській області вогнеборці ліквідували загорання на утилізаційному підприємстві.

Так, 22 жовтня о 13:45 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в місті Обухів на вулиці Промислова, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загорання виникло на території підприємства, яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин та медичних препаратів. Пожежа виникла безпосередньо в ангарі на площі 150 кв. м., прибудованого до металевого складського приміщення площа якого становить 600 кв. м.

Внаслідок пожежі опіки отримали 4 працівника підприємства.

Пожежу локалізували о 14:36 та повністю ліквідували о 15:32. На місці події зосереджено 9 одиниць техніки та 42 чоловіка особового складу.

Під Києвом загорілося утилізаційне підприємство, є постраждалі. ФОТО
Під Києвом загорілося утилізаційне підприємство, є постраждалі. ФОТО
Під Києвом загорілося утилізаційне підприємство, є постраждалі. ФОТО
Під Києвом загорілося утилізаційне підприємство, є постраждалі. ФОТО
Під Києвом загорілося утилізаційне підприємство, є постраждалі. ФОТО

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Теги: утилізаційне підприємство, пожежа
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