Під Києвом загорілося утилізаційне підприємство, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 17:44
У Київській області вогнеборці ліквідували загорання на утилізаційному підприємстві.
Так, 22 жовтня о 13:45 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в місті Обухів на вулиці Промислова, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загорання виникло на території підприємства, яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин та медичних препаратів. Пожежа виникла безпосередньо в ангарі на площі 150 кв. м., прибудованого до металевого складського приміщення площа якого становить 600 кв. м.
Внаслідок пожежі опіки отримали 4 працівника підприємства.
Пожежу локалізували о 14:36 та повністю ліквідували о 15:32. На місці події зосереджено 9 одиниць техніки та 42 чоловіка особового складу.
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Так, 22 жовтня о 13:45 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в місті Обухів на вулиці Промислова, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загорання виникло на території підприємства, яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин та медичних препаратів. Пожежа виникла безпосередньо в ангарі на площі 150 кв. м., прибудованого до металевого складського приміщення площа якого становить 600 кв. м.
Внаслідок пожежі опіки отримали 4 працівника підприємства.
Пожежу локалізували о 14:36 та повністю ліквідували о 15:32. На місці події зосереджено 9 одиниць техніки та 42 чоловіка особового складу.
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