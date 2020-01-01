Лучан запрошують на унікальну театральну виставу про відомого українського художника

Луцький театр «Гармидер» в період карантину створив мистецький інноваційний продукт в умовах змін, пов’язаних з СOVID-19. Йдеться про виставу перформанс «Кострубізми. Кумановський», аналогів якій немає.Творці цього унікального проєкту запрошують усіх охочих на мультимедійну виставу-перформанс «Кострубізми. Кумановський», яка буде проходити наживо в умовах карантинних обмежень 24 жовтня о 19:00 в мистецько-креативному просторі Гармидер ангар-stage в Луцьку, що на вулиці Залізничній, 9.Спектакль буде знятий професійною технікою і цього ж дня відбуватиметься пряма трансляція вистави з живого показу в Художньо-меморіальному музеї Миколи Кумановського (Музей сучасного українського мистецтва Корсаків) серед картин художника.А також виставу можна буде бачити в реальному часі онлайн з живого показу на сторінках театру Гармидер.Колектив створив спектакль на основі графічних робіт і текстів художниказ його «Книги Кострубізмів» та поезій зі збірки «Слід у слід»: на міксі жанрів, де присутній живий фізичний театр і де графіка художника анімована на 3-D-сцені. У цьому спектаклі лише один актор, який взаємодіє з графічними зображеннями анімованих героїв. Творці проєкту 80% часу працювали на відстані.Творці проєкту зауважують, це особлива і знакова подія не тільки для Луцька: театр, який виграв проєкт з реновації ангару в сучасний креативний мистецький простір (Гармидер ангар-stage); театр, який ризикнув піти у вільне плавання в провінційному місті, в умовах карантину зважується на експеримент, щоб… вийти за межі провінційност. І створює по-справжньому унікальний продукт, який 24 жовтня, у день передвиборчої тиші, зможуть побачити всі охочі.“Ми хочемо говорити про ім’я справді значущого українського художника у себе вдома та в інших країнах такою, як у «Кострубізмах» — театральною, універсальною мовою. Адже спектакль також буде адаптований до показу в різних музейних просторах”, — кажуть творці проєкту.Усе почалося з того, що колектив театру подав заявку наприкінці 2019 року. Ідея створення проєкту належить Вірі Кумановській, дружині художника, яка надала права на використання «Книги Кострубізмів». Театр успішно пройшов всі етапи конкурсного відбору Українського культурного фонду, потрапив у першу десятку реєстру, що складався з 89-ти проєктів програми «Інноваційний культурний продукт» у лоті «Театр/Танець/Цирк». Та пандемія внесла свої корективи: головною вимогою УКФ став показ в умовах карантинних обмежень.У перший день липня театр офіційно стартував з проєктом. Сценаристка та режисерка спектаклюпрацювала над створенням сценарію шляхом цілковитого занурення в документальні спогади про художника, знайомства з його оточенням, спілкування з експертами та поціновувачами його творчості. Адже митець протягом сорока років жив і творив у Луцьку. У цьому місті 2018 року в Музеї Сучасного Українського Мистецтва Корсаків відкрили Художньо-меморіальний музей, названий на його честь.«Йдеться не лише про мистецький продукт, — кажуть творці проєкту, — йдеться про повноцінне життя театрів у період викликів, які ставить час. Ми — театр, який активно шукає і реалізовує ці шляхи, і в такий спосіб долає кордони провінційності. Ба навіть кордони, які вибудував вірус».Над виставою працювали:Сценаристка та режисерка –Актор –Пластиографка –Композитор та звукорежисер –Motion-дизайнер –Комунікаційна менеджерка –Ідея -