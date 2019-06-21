Місцеві вибори: закладаємо фундамент нової держави. Перша десятка кандидатів в депутати Волинської облради від «Слуги Народу»*





Забезпечивши гідні умови життя на місцевому рівні, ми створимо успішне майбутнє всієї країни. Цей фундамент ми повинні закласти на місцевих виборах 25 жовтня.



Вперше в історії України є реальна можливість вплинути на те, як житиме наше місто, село, район чи область наступні п’ять років. Адже вперше на вибори йде партія, незалежна від місцевих кланів — «Слуга Народу». Вона дала можливість пройти до місцевих рад звичайним, але небайдужим людям, які живуть поруч з нами. Це лікарі, вчителі, підприємці, освічена молодь і громадські активісти, які готові брати на себе відповідальність за майбутнє громади.



«Слуги Народу» ухвалили закон про децентралізацію, давши громадам кошти, повноваження й землю. Створили регіональні стратегії, показавши областям їхні сильні й слабкі сторони та вказавши напрямки розвитку. Впровадили інструменти контролю влади — місцеві референдуми, громадські слухання, народні бюджети, можливість відкликання депутатів, які втратили довіру народу. Розпочали «Велике будівництво» — безпрецедентний для України проєкт з місцевого розвитку.



Нарешті ми маємо ресурс великої національної команди — президент, Кабмін, Верховна Рада й місцеві депутати працюватимуть разом на розвиток кожної громади, міста, села, регіону, країни.



- Це означає — в кожній громаді будуватимуть нові дороги, школи, лікарні, медичні заклади, зони відпочинку, спортивні майданчики.



- Це означає — нові правила, однакові для всіх, та нові відносини між громадами й центром, нові механізми контролю за місцевою владою, нові інструменти народовладдя.



- Це означає — будувати нові підприємства та створювати робочі місця, залучаючи інвестиції зсередини країни та з-за кордону.



- Це означає — створювати нову, вищу якість життя для кожного, впроваджуючи позитивні зміни щодня.



Саме на цих виборах вирішується питання: почнемо ми будувати нову країну чи будемо чекати, поки завалиться та, що дісталася в спадок від Радянського Союзу. Піде Україна вперед, чи буде тупцювати на місці, як попередні 29 років. Оберемо ми тих, хто будує, чи тих, хто руйнує.



Від 25 жовтня все буде так, як вирішиш ти!



Перша десятка кандидатів у депутати Волинської обласної ради від партії «Слуга Народу»:



1. Лісовський Ігор Миколайович, директор фінансово-інвестиційної компанія «Патріот»;

2. Сачук Олександр Леонідович, помічник-консультант народного депутата України;

3. Буліга Микола Миколайович, ФОП;

4. Гончарук Яна Олександрівна, голова ГО «Крило надії»;

5. Черниш Валентина Петрівна, засновниця ГО «Пліч-о-пліч»;

6. Мельникович Володимир Антонович, виконавчий директор Громадської спілки «Спас»;

7. Шмарук Олег Леонідович, депутат Підгайцівськоі сільської ради;

8. Романюк Роман В'ячеславович, директор Волинського обласного центру зайнятості;

9. Ковжук Тетяна Вікторівна, аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки;

10. Лозинська Оксана Василівна, помічник керівника ТзОВ «Свая».



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місцеві вибори — це вибори, які найбільше впливають на наше повсякденне життя. Саме від тих, кого ми обираємо до органів місцевого самоврядування, залежить якість доріг, скверів, освітлення вулиць, оновлення шкіл, лікарень і стан багатьох інших комунальних об'єктів, якими ми користуємось щодня.Забезпечивши гідні умови життя на місцевому рівні, ми створимо успішне майбутнє всієї країни. Цей фундамент ми повинні закласти на місцевих виборах 25 жовтня.Вперше в історії України є реальна можливість вплинути на те, як житиме наше місто, село, район чи область наступні п’ять років. Адже вперше на вибори йде партія, незалежна від місцевих кланів — «Слуга Народу». Вона дала можливість пройти до місцевих рад звичайним, але небайдужим людям, які живуть поруч з нами. Це лікарі, вчителі, підприємці, освічена молодь і громадські активісти, які готові брати на себе відповідальність за майбутнє громади.«Слуги Народу» ухвалили закон про децентралізацію, давши громадам кошти, повноваження й землю. Створили регіональні стратегії, показавши областям їхні сильні й слабкі сторони та вказавши напрямки розвитку. Впровадили інструменти контролю влади — місцеві референдуми, громадські слухання, народні бюджети, можливість відкликання депутатів, які втратили довіру народу. Розпочали «Велике будівництво» — безпрецедентний для України проєкт з місцевого розвитку.Нарешті ми маємо ресурс великої національної команди — президент, Кабмін, Верховна Рада й місцеві депутати працюватимуть разом на розвиток кожної громади, міста, села, регіону, країни.- Це означає — в кожній громаді будуватимуть нові дороги, школи, лікарні, медичні заклади, зони відпочинку, спортивні майданчики.- Це означає — нові правила, однакові для всіх, та нові відносини між громадами й центром, нові механізми контролю за місцевою владою, нові інструменти народовладдя.- Це означає — будувати нові підприємства та створювати робочі місця, залучаючи інвестиції зсередини країни та з-за кордону.- Це означає — створювати нову, вищу якість життя для кожного, впроваджуючи позитивні зміни щодня.Саме на цих виборах вирішується питання: почнемо ми будувати нову країну чи будемо чекати, поки завалиться та, що дісталася в спадок від Радянського Союзу. Піде Україна вперед, чи буде тупцювати на місці, як попередні 29 років. Оберемо ми тих, хто будує, чи тих, хто руйнує.Від 25 жовтня все буде так, як вирішиш ти!Перша десятка кандидатів у депутати Волинської обласної ради від партії «Слуга Народу»:1., директор фінансово-інвестиційної компанія «Патріот»;2., помічник-консультант народного депутата України;3., ФОП;4., голова ГО «Крило надії»;5., засновниця ГО «Пліч-о-пліч»;6., виконавчий директор Громадської спілки «Спас»;7., депутат Підгайцівськоі сільської ради;8., директор Волинського обласного центру зайнятості;9., аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки;10., помічник керівника ТзОВ «Свая».Стежте за новинами на офіційних сторінках партії «Слуга Народу»: Головний сайт

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