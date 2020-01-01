У Луцьку планують відремонтувати низку шкільних спортмайданчиків. СПИСОК





Закупівлі для пошуку підрядників уже оголосило управління освіти Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 та 29 жовтня,



Йдеться про ремонти наступних об’єктів:



– поточний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 16», очікуваною вартістю 194 329 гривень;



– поточний ремонт спортивного майданчика (футбольне поле) комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум», очікуваною вартістю 194 327 гривень;



– поточний ремонт універсального спортивного майданчика з огорожею «Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5», очікуваною вартістю 194 321 гривня;



– поточний ремонт футбольного поля із штучним покриттям комунального закладу «Луцький ліцей № 3», очікуваною вартістю 190 769 гривень;



– поточний ремонт універсального спортивного майданчика з огорожею комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», очікуваною вартістю 194 327 гривень.



Роботи включатимуть заміну огорожі з металевої сітки, фарбування металевих ґрат, рам, труб, установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань.



Усі ремонти мають завершити до 30 листопада поточного року.



Водночас управління освіти оголосило закупівлю на поточний ремонт елементів благоустрою дитячого майданчика «Під каштанами», що на вулиці Федорова, 7.



Вартість робіт оцінили у 87 726 гривень. Йдеться про видалення чотирьох твердолистяних порід дерев, встановлення бордюр, трубчастих сталевих опор з влаштуванням бетонних фундаментів для стовпчиків огородження, улаштування огорожі з сітки, навантаження і перевезення сміття.



Цей поточний ремонт також планують завершити до 30 листопада.



Головне фото - ілюстративне.



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