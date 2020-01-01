Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО





Про це написала волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко для



Вдалося натрапити на цікаву знахідку ретро світлин, які раніше не демонстрували в мережі Інтернет. На них можна побачити, яким був міст через річку Буг та як виглядала місцевість, де зараз знаходиться митний перехід Ягодин-Дорогуськ 100 років тому.



Усі фото датуються періодом Першої світової війни (1914-1918). Зараз вони знаходяться в фондах Австрійського державного архіву. Авторами цих світлин є невідомі фотографи австро-угорської армії.



На світлинах можна побачити поруйнований міст, якого згодом відбудовували солдати австрійської армії. Такі фото дозволяють добре розгледіти конструкції мостів (використовувалась деревина та метал).



Варто звернути увагу на фото, де мости пошкоджені. Можна зрозуміти, якої шкоди завдавали бої та обстріли будівлям та конструкціям. Якщо під обстріл попадали дерев’яні будівлі, то найчастіше їх не можна було врятувати.



Сьогодні, залізничний пункт контролю фактично розташований у селі Римачі Любомльського району Волинської області. З польського боку розташований пункт пропуску «Дорогуськ».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість волинян, які коли-небудь їздили до європейських країн, минали перехід Ягодин-Дорогуськ та переїздили міст через річку Буг.Про це написала волинська дослідницядля "Район. Історія" Вдалося натрапити на цікаву знахідку ретро світлин, які раніше не демонстрували в мережі Інтернет. На них можна побачити, яким був міст через річку Буг та як виглядала місцевість, де зараз знаходиться митний перехід Ягодин-Дорогуськ 100 років тому.Усі фото датуються періодом Першої світової війни (1914-1918). Зараз вони знаходяться в фондах Австрійського державного архіву. Авторами цих світлин є невідомі фотографи австро-угорської армії.На світлинах можна побачити поруйнований міст, якого згодом відбудовували солдати австрійської армії. Такі фото дозволяють добре розгледіти конструкції мостів (використовувалась деревина та метал).Варто звернути увагу на фото, де мости пошкоджені. Можна зрозуміти, якої шкоди завдавали бої та обстріли будівлям та конструкціям. Якщо під обстріл попадали дерев’яні будівлі, то найчастіше їх не можна було врятувати.Сьогодні, залізничний пункт контролю фактично розташований у селі Римачі Любомльського району Волинської області. З польського боку розташований пункт пропуску «Дорогуськ».

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