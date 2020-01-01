вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО

Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Більшість волинян, які коли-небудь їздили до європейських країн, минали перехід Ягодин-Дорогуськ та переїздили міст через річку Буг.

Про це написала волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко для "Район. Історія".

Вдалося натрапити на цікаву знахідку ретро світлин, які раніше не демонстрували в мережі Інтернет. На них можна побачити, яким був міст через річку Буг та як виглядала місцевість, де зараз знаходиться митний перехід Ягодин-Дорогуськ 100 років тому.

Усі фото датуються періодом Першої світової війни (1914-1918). Зараз вони знаходяться в фондах Австрійського державного архіву. Авторами цих світлин є невідомі фотографи австро-угорської армії.

На світлинах можна побачити поруйнований міст, якого згодом відбудовували солдати австрійської армії. Такі фото дозволяють добре розгледіти конструкції мостів (використовувалась деревина та метал).

Варто звернути увагу на фото, де мости пошкоджені. Можна зрозуміти, якої шкоди завдавали бої та обстріли будівлям та конструкціям. Якщо під обстріл попадали дерев’яні будівлі, то найчастіше їх не можна було врятувати.

Сьогодні, залізничний пункт контролю фактично розташований у селі Римачі Любомльського району Волинської області. З польського боку розташований пункт пропуску «Дорогуськ».

Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ретрофото, митний перехід, Ягодин-Дорогуськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука
Сьогодні, 19:53
У Луцьку планують відремонтувати низку шкільних спортмайданчиків. СПИСОК
Сьогодні, 19:39
Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
Показали фото лучан столітньої давнини. РЕТРОСВІТЛИНИ Показали фото лучан столітньої давнини. РЕТРОСВІТЛИНИ
20 жовтень, 19:30
Показали, як у Луцьку на Винниченка 80 років тому прокладали каналізацію. РЕТРОФОТО Показали, як у Луцьку на Винниченка 80 років тому прокладали каналізацію. РЕТРОФОТО
20 жовтень, 10:20
Волинське село понад століття тому. РЕТРОФОТО Волинське село понад століття тому. РЕТРОФОТО
09 жовтень, 19:40
Стадіон «Авангард» у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО Стадіон «Авангард» у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО
05 жовтень, 11:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука
Сьогодні, 19:53
 0
У Луцьку планують відремонтувати низку шкільних спортмайданчиків. СПИСОК
Сьогодні, 19:39
 0
Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
Медіа
відео
1/8