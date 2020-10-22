Українська вакцина від Covid-19 обійдеться бюджету 100-150 мільйонів гривень





Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пишуть



"У вівторок ми разом з вченими-науковцями презентували президенту нашу роботу, яка тривала 6 місяців, щодо розробки, проходження доклінічної фази вакцини проти Covid-19.



Доклінічна фаза пройдена, в її рамках з’ясували, що цей кандидат на вакцину має достатньо гарні перспективи, відбувається нейтралізація вірусу", – сказав Степанов.



За його словами, цю розробку здійснював американський консорціум компаній DiaPrep разом з українськими вченими.



"У зв’язку з тим, що ми завершили доклінічну фазу, зараз треба розпочинати клінічну фазу – за повної підтримки держави з точки зору фінансування всіх цих процесів.



Це ще достатньо тривалий термін, щоб закінчити всі випробування, тому що ми говоримо про серйозний імунобіологічний лікарський засіб", – розповів міністр.



Він уточнив, що на виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень.



У свою чергу один з розробників – президент компанії DiaPrep System Incorporated Михайло Фаворов зазначив, що Україна може отримати готову вакцину через дев’ять місяців або рік.



"Це тривалий процес, він включає три фази перевірки, багато складних процесів, але вже ясно, що з часом ми зможемо отримати препарат, який буде захищати від Covid-19. Ми можемо отримати вакцину через дев’ять місяців – рік", – сказав він.



Нагадаємо, що 20 жовтня президенту Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини проти Covid-19.



Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу Covid-19 у культурі інфікованих клітин людини. Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу.



Один з розробників – міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов – заявив, що нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держава у повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від Covid-19, для цього знадобиться близько 100-150 млн гривень.Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я, пишуть Факти "У вівторок ми разом з вченими-науковцями презентували президенту нашу роботу, яка тривала 6 місяців, щодо розробки, проходження доклінічної фази вакцини проти Covid-19.Доклінічна фаза пройдена, в її рамках з’ясували, що цей кандидат на вакцину має достатньо гарні перспективи, відбувається нейтралізація вірусу", – сказав Степанов.За його словами, цю розробку здійснював американський консорціум компаній DiaPrep разом з українськими вченими."У зв’язку з тим, що ми завершили доклінічну фазу, зараз треба розпочинати клінічну фазу – за повної підтримки держави з точки зору фінансування всіх цих процесів.Це ще достатньо тривалий термін, щоб закінчити всі випробування, тому що ми говоримо про серйозний імунобіологічний лікарський засіб", – розповів міністр.Він уточнив, що на виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень.У свою чергу один з розробників – президент компанії DiaPrep System Incorporatedзазначив, що Україна може отримати готову вакцину через дев’ять місяців або рік."Це тривалий процес, він включає три фази перевірки, багато складних процесів, але вже ясно, що з часом ми зможемо отримати препарат, який буде захищати від Covid-19. Ми можемо отримати вакцину через дев’ять місяців – рік", – сказав він.Нагадаємо, що 20 жовтня президентупредставили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини проти Covid-19.Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу Covid-19 у культурі інфікованих клітин людини. Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу.Один з розробників – міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов – заявив, що нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.

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